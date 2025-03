Gari cai de caminhão de lixo e morre atropelada por sogro 

A jovem gari Jamily Aparecida Romes Cabral, de 20 anos, morreu atropelada por um caminhão de lixo em Cambira (PR), na segunda-feira (10).

De acordo com a Polícia Civil, a jovem estava sentada na parte de trás do caminhão quando caiu no asfalto e acabou atropelada pelo sogro. Após o atropelamento, ele acionou a polícia. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O acidente

O homem foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ao passar mal. A Polícia Militar (PM) informou que Jamily Romes estava trabalhando na coleta seletiva há uma semana.

Ela e familiares faziam a coleta de materiais recicláveis, mas não estavam a serviço da Prefeitura de Cambira. Porém, o veículo era do município. A prefeitura publicou, nas redes sociais, uma nota de pesar.

