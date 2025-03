Aprovados no CNU devem se matricular nos cursos de formação

Os candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já podem se matricular nos cursos de formação organizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). O prazo de inscrição varia conforme o cargo e deve acontecer no site da instituição responsável.

Para os candidatos ao cargo de auditor-fiscal do trabalho, a matrícula começou nesta terça-feira (11) e termina na sexta-feira (14), às 18h (horário de Brasília).

Entre os dias 13 e 17 de junho, devem se matricular os convocados para os cargos de:

Especialista em regulação de serviços públicos de energia (Aneel);

(Aneel); Especialista em regulação de saúde suplementar (ANS);

(ANS); Especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários (Antaq).

A matrícula dos candidatos convocados para os cinco cursos organizados pela Enap segue aberta até 23h59 do dia 18 de junho.

Terceira etapa do concurso é eliminatória

O CPNU está em sua terceira fase, que tem caráter classificatório e eliminatório. Os cursos de formação foram estruturados para desenvolver competências técnicas, gerenciais e estratégicas nos candidatos, além de proporcionar um entendimento aprofundado sobre suas funções no serviço público federal.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a formação aborda conteúdos como ética, equidade, sustentabilidade e foco em resultados para o cidadão.

Os aprovados que concluírem o curso e atenderem aos requisitos legais receberão um diploma de pós-graduação, com o título de especialista na área correspondente ao cargo.

Provas e regras da formação

A prova objetiva vai acontecer no mesmo local onde os cursos de formação serão realizados. O exame seguirá o modelo de certo ou errado, sem penalização por erros, e terá um total de 100 pontos.

O MGI alerta que não haverá segunda chamada para a prova. A ausência resultará em eliminação automática do concurso.

Para ser aprovado, o candidato precisa de uma nota final superior a 60% dos pontos possíveis.

Carga horária e formato das aulas

Os cursos de formação terão entre 140 e 540 horas, dependendo do cargo. As aulas serão presenciais e realizadas de segunda a sexta-feira. O único cargo com formato híbrido é o de auditor-fiscal do trabalho, com aulas presenciais em Brasília e parte do curso na modalidade ensino a distância (EAD).

O cargo de especialista em regulação de saúde suplementar terá aulas no Rio de Janeiro. Todos os outros cursos serão realizados em Brasília.

Os candidatos podem ter até 25% de faltas justificadas, mas não haverá possibilidade de reposição de aulas ou recuperação de atividades.

Custos e remuneração durante o curso

Os candidatos são responsáveis por todos os custos da participação no curso, incluindo transporte, hospedagem e alimentação. Durante a formação, os convocados receberão 50% da remuneração inicial do cargo, com os devidos descontos.

Para os servidores públicos que passaram no concurso, há a opção de manter o salário atual durante o período de formação.

