Atleta de 14 anos morre após passar mal durante partida

Ezequiel Sena Neres, de 14 anos, sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu; causa da morte será definida pelo laudo do IML

Um adolescente de 14 anos morreu após passar mal enquanto jogava futebol com amigos da igreja, em um condomínio de Goiânia, no último sábado (9).

Ezequiel Sena Neres foi socorrido e levado a um hospital, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A informação foi confirmada pelo pai do jovem, Dione Neres.

Médicos tentaram reanimação, mas jovem não resistiu

De acordo com a família, os médicos tentaram reanimar Ezequiel, mas o óbito foi confirmado ainda no hospital. A causa da morte será determinada pelo laudo do Instituto Médico-Legal (IML).

O pai afirmou que o jovem estava apto para atividades físicas, pois realizava exames regularmente devido ao treino profissional no futebol.

Clube lamenta morte do jogador

Ezequiel atuava como ponta-direita nas categorias de base do G2 Futebol Clube, em Goiânia. O clube divulgou uma nota nas redes sociais lamentando a morte do atleta.

O corpo do jovem foi sepultado no domingo (10), no Cemitério Parque de Goiânia. Ele deixa os pais e dois irmãos.

Autoridades ainda não comentaram o caso

A Polícia Militar de Goiás informou que não foi acionada para a ocorrência. A Polícia Civil foi procurada para comentar se o caso foi registrado, mas ainda não respondeu. Caso haja um retorno, esta matéria será atualizada.

