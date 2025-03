Recém-nascido perde o pênis em cirurgia de circuncisão

Um recém-nascido de 7 dias teve que ter o pênis amputado após um médico aplicar muito calor ao cauterizar o prepúcio. O caso aconteceu na Somália e o procedimento é muito comum na África Oriental. As informações são do DailyMail.

Após o médico responsável realizar o procedimento, a pele do pênis do menino ficou queimada, obrigando a remoção do tecido morto para evitar infecções e complicações. “Infelizmente, todo o órgão morreu junto com a pele que o cobria”, disseram os profissionais que trataram do menino.

Acompanhamento

O tecido necrosado foi retirado ao longo de dois dias, e um cateter foi inserido para ajudar o bebê a urinar e evitar o estreitamento da uretra. Mesmo com as tentativas de salvar a cabeça do pênis, ele e a pele ao redor ficaram muito danificadas, obrigando os médicos a aplicarem antibióticos e fechar a pele restante ao redor do órgão genital.

O recém-nascido recebeu os cuidados regulares para ter uma boa cicatrização e nenhum enxerto foi necessário. O caso ocorreu em 2023 e foi publicado no periódico Annals of Medicine & Surgery.

(*) Com informações do Metrópoles

