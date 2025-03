Idosa é presa após matar, arrancar pênis e coração de morador de rua

Um morador de rua, de 60 anos, foi encontrado morto, sem o pênis e parte do coração, em Peruíbe (SP). Segundo o boletim de ocorrência, uma idosa de 65 anos, Josefa Lima de Sousa, confessou ter matado Celso Marques Ferreira e comido seus órgãos. Ela e o companheiro, Robson Aparecido de Oliveira, de 41 anos, foram presos em flagrante.

O corpo de Celso foi encontrado com ferimentos de arma branca no pescoço, tórax e partes íntimas, ao lado de uma placa com a frase: “estuprador pega gringa”. Uma faca artesanal com cabo vermelho e marcas de sangue foi apreendida no local.

Josefa alegou que a vítima havia cometido abusos contra crianças. Robson negou envolvimento no crime, mas foi conduzido à delegacia após testemunhas informarem que ele havia ameaçado Celso dias antes. A Polícia Civil investiga o caso e busca esclarecer todos os detalhes do crime.

Durante o interrogatório, Josefa informou também ser usuária de drogas e bebida alcóolica. Ela ainda disse ter conhecimento de que Celso supostamente seria estuprador de crianças, mas não sabia quem eram as possíveis vítimas.

Josefa confessou ter matado o homem e tirado o coração e o pênis dele. Segundo ela, os órgãos foram queimados e comidos durante a madrugada da própria sexta-feira.

Também em depoimento, ela contou que fez toda a ação sozinha. Enquanto isso, Robson negou qualquer participação no crime durante interrogatório.

Investigação

Após analisar as declarações do casal e as circunstâncias do caso, a equipe de investigação, conduzida pelo delegado Ricardo Wagner Zaitune e pelo chefe dos investigadores Anderson Lomenzo Buono, decidiu pela prisão em flagrante de Josefa e Robson pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel.

De acordo com a equipe policial, houve indícios suficientes de que Josefa participou do crime, pois além da confissão, foi apurado que ela tinha conflitos com a vítima. Apesar de não ter confessado a participação, a polícia considerou que Robson deveria ser preso porque ele teria ameaçado Celso recentemente e, segundo a investigação, Josefa não conseguiria praticar o assassinato sozinha.

No local do crime, a perícia realizou a coleta de impressões digitais e apreendeu o objeto com as palavras “estuprador pega gringa”. A equipe policial ainda encontrou e apreendeu um estilete/facão artesanal com cabo vermelho e manchas de sangue pela lâmina.

Os outros moradores em situação de rua que conversaram com a polícia foram qualificados como investigados pelo crime.

(*) Com informações do Meio News

