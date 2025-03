Suplementação feminina: quando e por que ela é necessária?

O Mês da Mulher destaca conquistas sociais e reforça temas essenciais, como a saúde feminina. A suplementação de vitaminas é uma grande aliada do bem-estar em diferentes fases da vida. Apesar de uma alimentação equilibrada ser fundamental, algumas situações exigem um aporte extra de nutrientes.

O supervisor farmacêutico da rede Santo Remédio, Jhonata Vasconcelos, explica que existem fórmulas desenvolvidas para atender às necessidades nutricionais da mulher ao longo da vida. “Cada uma delas atua em áreas específicas do organismo, contribuindo para o fortalecimento da saúde e a prevenção de deficiências nutricionais”, afirma.

Entre os principais nutrientes indicados para a suplementação feminina, destacam-se:

Mulheres com rotinas intensas, especialmente aquelas que precisam conciliar trabalho, estudos e maternidade, podem apresentar deficiências nutricionais devido ao estresse e à alimentação inadequada. Isso pode levar à fadiga e queda na imunidade.

“Vitaminas do complexo B são fundamentais para manter a energia e combater o cansaço. Outra grande conhecida da população em geral é a vitamina C, essencial para a imunidade, porque atua como antioxidante, estimula a produção de glóbulos brancos e fortalece as defesas do organismo contra infecções”, explica o farmacêutico.