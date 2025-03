Trabalhadora da funerária decidiu amputar o membro após saber do histórico de criminoso sexual morto no Texas

Amber Paige Laudermilk, de 34 anos, foi presa por acusação de abuso sexual no Texas, nos Estados Unidos, após arrancar o pênis de um cadáver de um homem que havia sido condenado por estupro. O órgão sexual foi deixado na boca do morto, ato considerado um crime grave no estado.

Amber era embalsamadora do Memorial Mortuary & Crematory. Conforme a NBC News, as autoridades declararam na segunda (10) que Amber mutilou o corpo do morto, identificado como Charles Roy Rodriguez, criminoso sexual de 58 anos que morava em Brookside Village, um subúrbio de Houston.

Charles havia sido condenado por estuprar uma mulher de 31 anos em 2001, e permaneceu registrado como criminoso sexual de risco moderado até o fim da vida. Segundo a NBC, o relatório médico do hospital de Houston informa que Charles morreu de causas naturais em janeiro.

Mutilação

O caso de mutilação póstuma ocorreu em 19 de fevereiro, mas tornou-se público pelas autoridades locais nesta semana. Após Amber tomar conhecimento do histórico criminal de Charles, ela esfaqueou o cadáver na virilha com um bisturi e, em seguida, cortou o pênis fora.

De acordo com o boletim de ocorrência divulgado pelo site especializado em crimes The Smoking Gun, uma colega de trabalho testemunhou a cena, quando Amber a ameaçou: “Você não viu nada.” Amber cobriu a virilha do morto com uma toalha e foi vista por uma agente de funerária “acariciando a boca do falecido”.

Ao perceberem que a área pélvica de Charles estava desfigurada, os funcionários perguntaram o que teria acontecido. Amber respondeu que tinha “muita coisa acontecendo com ele”. Um gerente da funerária foi informado da mutilação e confirmou o ato ao inspecionar o corpo na sala de cremação.

A polícia foi chamada e Amber acabou detida, além de ter a licença de embalsamadora suspensa. Um juiz fixou a fiança de Amber em U$ 5 mil (cerca de R$ 29 mil pelo câmbio desta quarta-feira), com a condição de que “o réu não pode ser empregado como embalsamadora enquanto o caso estiver pendente”, conforme o Smoking Gun. Amber não tem qualquer relação com a vítima de Charles.

(*) Com informações do Correio Braziliense

