Pai é preso por estuprar duas filhas adolescentes no AM; uma delas deficiente

Um homem de 38 anos foi preso, nesta sexta-feira (7), por estupro vulnerável contra as próprias filhas, de 12 e 13 anos. Os crimes aconteceram em várias ocasiões entre 2018 e o início deste ano, em Itacoatiara, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Paulo Barros, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara, o caso chegou ao conhecimento das autoridades em fevereiro deste ano, quando a tia paterna das vítimas fez a denúncia na delegacia. Uma das vítimas, de 13 anos, é deficiente auditiva e não falante, e o autor se aproveitava dessa condição para abusar dela desde os 7 anos.

“A adolescente de 12 anos contou à tia que o pai costumava passar a mão nas partes íntimas delas. Em uma escuta especializada, ela relatou que os abusos contra ela começaram em 2023. No entanto, também informou que o pai abusava da irmã dela, que é deficiente auditiva, desde 2018”, disse Paulo Barros.

Segundo a autoridade policial, o autor é usuário de drogas e passa os dias fora de casa. Diante das informações obtidas, as vítimas foram submetidas a exames periciais que comprovaram que a adolescente de 13 anos perdeu a virgindade com o próprio pai.

“Foi solicitado à Justiça um mandado de prisão preventiva do infrator. A ordem judicial foi decretada e cumprida pela equipe da DEP de Itacoatiara na manhã desta sexta-feira, quando ele compareceu para prestar depoimento na delegacia”, informou Paulo Barros.

O homem responderá por estupro de vulnerável e já se encontra à disposição da Justiça.

