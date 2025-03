Força Tática apreende mais de 360 tabletes de drogas em galpão na Compensa

Na noite desta terça-feira (12), policiais da Força Tática apreenderam mais de 360 tabletes de drogas em um galpão localizado no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. A ação foi realizada após uma denúncia anônima que indicava o armazenamento de uma grande quantidade de entorpecentes no local.

De acordo com o tenente Irapuan, a operação foi desencadeada com base nas informações recebidas. “Através de uma denúncia anônima, chegamos a um local onde havia uma grande quantidade de entorpecentes armazenados na Rua Isaurina Braga. Era apenas um local de armazenamento, sem ninguém presente no momento, pois já era final de expediente. Acreditamos que a droga estava sendo guardada para distribuição nos dias seguintes”, explicou o tenente.

O local, que aparentemente funcionava como uma oficina mecânica, tinha vestígios de óleo e peças de carro, mas, segundo Irapuan, servia apenas de fachada. “Era um galpão onde, supostamente, funcionava uma oficina mecânica, mas de fachada para o armazenamento das drogas”, afirmou.

Questionado sobre a possível autoria ou grupo responsável pelo armazenamento das drogas, o tenente afirmou que não há como confirmar suspeitas no momento. “Não podemos afirmar a qual grupo essas drogas pertenciam. A investigação continua para identificar os responsáveis”, finalizou.

