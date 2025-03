Uma espingarda e drogas são apreendidas no Centro de Manaus

Em uma ação de patrulhamento na região da Feira da Panair, no Centro de Manaus, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu, neste sábado (1), uma espingarda, munições e entorpecentes após abordar um grupo suspeito no Beco Vista Alegre.

Durante o patrulhamento de rotina, os policiais avistaram os suspeitos e, ao perceberem a aproximação da equipe, os indivíduos fugiram em direção ao beco. Os militares realizaram buscas na área e encontraram, escondidos nas proximidades, uma espingarda calibre 20, duas munições do mesmo calibre e trouxinhas de maconha.

O material apreendido foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde será submetido a procedimentos legais. As investigações continuam para identificar os responsáveis pela posse das armas e das drogas.

(*) Com informações da PMAM

Leia mais:

Acompanhante de luxo é condenado por extorsão de jornalista amazonense

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱