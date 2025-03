‘Noite tranquila’, diz Vaticano sobre Papa Francisco

O Papa Francisco teve mais uma noite tranquila no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, onde está internado para tratar uma pneumonia bilateral – que afeta os dois pulmões. A atualização foi feita nesta sexta-feira (14), pelo Vaticano.

Na quinta-feira (13), a Santa Sé informou que a condição de Francisco permanece estável, com leves melhoras graduais, apesar do quadro complexo. Ele está seguindo as terapias prescritas, e continua recebendo oxigenação de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante a noite. Ainda não há previsão de alta.

“Uma radiografia de tórax confirmou radiologicamente as melhorias observadas nos dias anteriores. O prognóstico do Papa não é mais reservado, mas seus médicos dizem que ele precisa de mais tempo no hospital”, disse a sala de imprensa.

Francisco, de 88 anos, está internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, desde o dia 14 de fevereiro. Inicialmente, foi apontado um quadro de bronquite, que evoluiu para uma infecção polimicrobiana nas vias respiratórias. No dia 20 de fevereiro, o pontífice realizou uma tomografia, que revelou uma pneumonia bilateral.

Essa é a quarta hospitalização de Francisco em quatro anos – e a mais longa até agora. A primeira ocorreu em 2021, quando o pontífice passou por uma intervenção cirúrgica devido a uma diverticulite. As outras duas ocorreram em março de 2023, por uma bronquite infecciosa, e em junho do mesmo ano, devido ao risco de obstrução intestinal.

Apesar do quadro de saúde delicado, a Santa Sé disse que Francisco permanece de bom humor e tem cumprido agendas no hospital. Pelas manhãs, ele está acompanhando virtualmente os exercícios espirituais da Quaresma e recebendo a Eucaristia. À tarde, o faz orações na capela do hospital e termina o dia com sessões de fisioterapia.

12 anos de pontificado

Francisco completou 12 anos de pontificado na quinta-feira (13). Para comemorar a data, a equipe médica levou um bolo com velas ao quarto do pontífice, no décimo andar do hospital, onde fizeram uma pequena confraternização.

Desde que assumiu a frente da Igreja Católica, Francisco emitiu fortes mensagens de paz, sobretudo em relação à guerra na Ucrânia e ao conflito entre Israel e Hamas. O pontífice também vem defendendo uma igreja aberta a todos, em gesto direcionado a integrantes da comunidade LGBTQIA+. Em 2023, ele concedeu bênção aos casais do mesmo sexo.

Além das mensagens, Francisco prometeu reformas na Igreja para dar mais espaço aos fiéis e às mulheres. Houve, ainda, um marco para investimentos e medidas anticorrupção, bem como a alteração na legislação do Código de Direito Canônico do Vaticano, que endureceu o regulamento contra clérigos que praticam abuso sexual.

(*) Com informações do SBT News

