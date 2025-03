Polícia alerta para golpes em compras do Dia do Consumidor no AM

O Dia do Consumidor é bastante aguardado para compras com descontos. No entanto, com o aumento de ofertas tentadoras cresce também o número de golpistas vendendo produtos com preços “imperdíveis”.

Por isso, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), alerta para os cuidados que precisam ser tomados ao adquirir produtos anunciados como “ofertas imperdíveis”.

O delegado Rafael Guevara, titular da unidade especializada, destaca que as promoções nesta época são veiculadas principalmente em redes sociais, e o que costuma chamar mais atenção dos consumidores são pacotes de passagens aéreas, celulares e entre outros produtos.

“Já verificamos ocorrências em que os consumidores preferiram adquirir os produtos em lojas virtuais justamente por encontrarem preços mais baratos. Todavia, geralmente os produtos não são de exclusividade dessas lojas, e por isso o consumidor tem que ficar atento, pois essas lojas virtuais são falsas e imitam as verdadeiras para aplicar os golpes”, disse o delegado.

Segundo o delegado, no golpe das lojas falsas, os estelionatários se passam por comércios de prestigio para vender produtos com preços abaixo do mercado para enganar as vítimas.

“Comprando com essas lojas, pode acontecer de a pessoa pagar pelo produto e não o receber, já que a loja é administrada por golpistas que visam apenas o lucro financeiro”, mencionou o delegado.

De acordo com o delegado, outra situação que pode ocorrer é o consumidor adquirir um item falsificado, por ter optado em comprar com uma loja de procedência duvidoso.

“Então a recomendação é sempre que a pessoa prefira fazer compras em sites confiáveis e legítimos, para que ela não venha a ter esse tipo de surpresa ao receber o produto”, ressaltou o delegado.

Como denunciar

Caso seja vítima de golpe, o consumidor deve levar o caso ao conhecimento da Polícia Civil, por meio do registro do Boletim de Ocorrência (BO) em qualquer unidade policial, na Decon ou na Delegacia Virtual, no site http://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/.

A Decon está localizada na rua Desembargador Filismino Soares, nº 155, bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul.

