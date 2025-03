Semana do Consumidor: Manaus tem descontos de até 70% e prêmios

A Semana do Consumidor promete movimentar o comércio em Manaus com ofertas especiais neste sábado, 15 de março. Lojas de shoppings, supermercados e empresas de tecnologia estão oferecendo descontos expressivos e condições especiais para os clientes.

Shoppings apostam em descontos e prêmios

O Amazonas Shopping está lançando seu Programa de Benefícios, uma plataforma com vantagens exclusivas, incluindo cupons de descontos, brindes e sorteios. No lançamento, os consumidores poderão concorrer a iPhones, fones JBL e caixas de som.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, destaca a importância do novo programa. “Por ser o primeiro empreendimento do segmento na cidade, o Amazonas Shopping mantém uma relação muito próxima com os manauenses. Nosso objetivo diário é tornar essa conexão cada vez mais sólida. Para isso, procuramos inovações, como é o caso do programa de benefícios”, afirma.

Para participar, basta baixar o aplicativo “Amazonas Shopping”, realizar um breve cadastro e cadastrar as notas fiscais das compras.

O Studio 5 Shopping terá promoções de até 70% em lojas participantes durante todo o horário de funcionamento. Além das ofertas, no dia 15 de março, os consumidores serão presenteados com brindes e poderão participar da Roleta Premiada, que distribuirá prêmios exclusivos.

No Manauara Shopping, as promoções chegam a 50% de desconto tanto nas lojas físicas quanto na vitrine virtual do shopping. Entre os itens disponíveis, há aparelhos de jantar, roupas infantis, lingeries, calçados e smart TVs.

A gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson, explica a iniciativa: “A vitrine virtual dá mais visibilidade às ofertas das lojas e facilita a experiência de compra dos clientes, que podem encontrar descontos exclusivos de forma bem rápida e conveniente.”

A vitrine virtual do Manauara Shopping está disponível no site manauarashopping.com.br/vitrine, com opção de atendimento por WhatsApp e serviço de delivery.

O Shopping Ponta Negra promove a Semana do Consumidor de 13 a 21 de março, com distribuição de brindes e sorteios de vouchers de desconto através da Roleta Premiada. Para participar, basta baixar o aplicativo Clube Ponta Negra e emitir o cupom digital para a loja favorita. A roleta poderá ser girada no lounge do Piso L1, das 16h às 20h, sendo limitada a um giro por CPF.

Supermercados oferecem descontos

O supermercado Nova Era comemora o Dia do Consumidor no sábado (15) com promoções especiais em eletroeletrônicos, cashback e parcelamento no TeuCard, cartão próprio da rede. Os clientes do programa Zeuss receberão 1,5% de cashback em compras no varejo, enquanto os que possuem o cartão TeuCard Platinum ganham 2%.

O Carrefour também participa da Semana do Consumidor com ofertas válidas até domingo (16), abrangendo setores como eletrônicos, eletrodomésticos, bazar e alimentos. Entre os itens em promoção, estão arroz, café, azeite e chocolates para a Páscoa. Além disso, a linha de Marca Própria do Carrefour terá preços até 30% menores em relação às marcas líderes do mercado.

Tecnologia e eletrodomésticos

A Info Store estendeu sua Semana do Consumidor até 16 de março, com descontos de até 25% para pagamentos via Pix. A promoção inclui geladeiras, máquinas de lavar, ar-condicionado, fones de ouvido, celulares, notebooks e videogames, disponíveis tanto nas lojas físicas quanto no site.

Uma pesquisa do Mercado Livre revelou que 61% dos brasileiros planejam comprar celulares 5G, smartwatches, tablets e notebooks durante o período promocional.

Especialistas alertam para golpes

Com a alta procura por ofertas, especialistas recomendam que os consumidores fiquem atentos para evitar fraudes e compras impulsivas. O coordenador de Direito do Ciesa e especialista em Direito do Consumidor, Abraão Guimarães, destaca alguns pontos essenciais. “O consumidor tem o direito de ser bem informado sobre produtos e serviços, especialmente em relação às características, preços, condições de pagamento e riscos.”

Confira alguns direitos fundamentais previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC):

Direito à Informação: Empresas devem fornecer informações claras sobre preços e condições.

Garantia de Produtos e Serviços: Se o produto apresentar defeito, o consumidor pode exigir troca ou reembolso.

Direito de Arrependimento: Compras feitas online ou por telefone podem ser canceladas em até 7 dias.

Publicidade Enganosa: Ofertas falsas podem caracterizar fraude.

Cobranças Indevidas: O consumidor pode exigir reembolso em dobro caso seja cobrado erroneamente.

Proteção Financeira: Taxas bancárias e crédito devem ser transparentes.

Assistência Jurídica: O Procon pode ser acionado em caso de irregularidades.

Para evitar problemas, especialistas recomendam comparar preços, verificar a reputação das lojas e conferir as políticas de troca e devolução antes de finalizar a compra.

