Incêndio em boate deixa pelo menos 51 mortos e mais de 100 feridos

Um incêndio em uma boate na cidade de Kocani, no leste da Macedônia do Norte, deixou pelo menos 51 mortos e mais de 100 pessoas feridas, na madrugada deste domingo (16). Informações foram confirmadas em coletiva pelo ministro do Interior, Panche Toshkovski.

O fogo na casa noturna Pulse começou na madrugada, por volta das 2h35, durante show de uma banda pop local. O ministro disse que efeitos pirotécnicos provocaram chamas no teto.

Vídeos registram caos dentro do clube, com gente correndo no meio da fumaça e músicos gritando para pessoas fugirem do local o mais rápido possível.

Autoridades informaram que feridos, vários com queimaduras graves, foram encaminhados a diversos hospitais do país, incluindo da capital, Escópia. Organizações voluntárias têm prestado apoio a atendimentos e logística.

O ministro da Saúde, Arben Taravari, afirmou que 118 pessoas foram hospitalizadas e que países vizinhos têm oferecido assistência.

“Todas as nossas capacidades estão sendo usadas, em máximo esforço para salvar o maior número de vidas possível dos jovens envolvidos nesta tragédia”, completou Taravari.

Autoridades investigam tragédia; um homem foi preso

A casa noturna está aberta há vários anos e fica em um prédio antigo que antes funcionava como armazém de carpentes, disse o veículo local MKD.

Toshkovski afirmou que autoridades investigam licença de funcionamento e protocolos de segurança da boate. Também acrescentou que o governo da Macedônia do Norte tem uma “responsabilidade moral” de ajudar a responsabilizar culpados pela tragédia.

A polícia já prendeu um homem, mas o ministro não deu mais detalhes do possível envolvimento dele no incêndio.

Familiares de vítimas se juntaram em frente a hospitais e prédios de órgãos públicos de Kocani em busca de mais informações.

“Este é um dia difícil e muito triste para a Macedônia. A perda de tantas vidas jovens é irreparável, e a dor de familiares e amigos é imensurável”, lamentou o primeiro-ministro do país, Hristijan Mickoski, em postagem na rede social X (antigo Twitter). “O povo e o governo farão o que for possível para pelo menos aliviar um pouco a dor e ajudar essas pessoas neste momento tão difícil”, completou.

Diversas autoridades europeias prestaram condolências e divulgaram palavras de apoio, como o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, a comissária Marta Kos, da União Europeia, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

*Com informações SBT News

