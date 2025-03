Avó e neto ficam feridos em incêndio que destruiu casa em Manaus

Uma idosa ficou ferida em um incêndio que destruiu uma casa nesta segunda-feira (10), na rua Catulo da Paixão, no conjunto Nova República, bairro Distrito Industrial I, em Manaus. O fogo também deixou o neto dela, de 27 anos, ferido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e, ao chegar ao local, recebeu informações de vizinhos de que a idosa ainda estava dentro do imóvel. Com parte do teto já desabada, os bombeiros arrombaram uma janela para resgatá-la.

Ela foi retirada inconsciente, com insuficiência respiratória devido à inalação de fumaça, e entregue ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O neto da idosa conseguiu sair da casa antes da chegada do resgate. Ambos foram levados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

O incêndio destruiu completamente os seis cômodos da residência. Para conter as chamas, os bombeiros utilizaram seis viaturas. A causa do fogo ainda é desconhecida.

Leia mais

Princípio de incêndio atinge fábrica no Distrito Industrial de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱