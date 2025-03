VÍDEO: Polícia procura suspeito de furtar objetos de veículo no bairro Flores

As informações podem ser repassadas pelos números (92) 98513-3618, disque-denúncia do 12º DIP, ou 181, da SSP-AM.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou as imagens de um homem, ainda não identificado, suspeito de furtar diversos objetos do interior de um veículo. O crime aconteceu na rua Barão do Rio Branco, no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12° DIP, a vítima compareceu à delegacia no dia 9 de março para registrar a ocorrência. O crime foi captado por câmeras de segurança da região.

“O suspeito estava conduzindo uma motocicleta e, na ocasião, furtou do interior do veículo uma bolsa, três cartões bancários e documentos pessoais. Ele também é investigado por outro furto cometido com o mesmo modus operandi”, informou o delegado.

Desde então, as equipes de investigação realizam diligências para identificar e localizar o indivíduo.

Denúncias

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o suspeito seja repassada de forma anônima pelos números (92) 98513-3618, disque-denúncia do 12º DIP, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

