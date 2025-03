‘Dunguinha’ é preso por participar de assassinato durante ‘tribunal do crime’ no interior do AM

Um homem identificado como Gabriel Nascimento Nunes, 26, conhecido como “Dunguinha”, foi preso, na terça-feira (18), no município de Itacoatiara por sequestro, tortura e roubo qualificado. Os crimes foram praticados em Nova Olinda do Norte e Urucurituba.

De acordo com o delegado Lázaro Mendes, da DIP de Itacoatiara, uma equipe policial recebeu informações de que o suspeito estava no município e realizou diligências para capturá-lo.

“Na manhã de terça-feira, ele se entregou espontaneamente na delegacia do município após saber que estava sendo procurado. Na ocasião, foram cumpridos os mandados de prisão preventiva por sequestro e tortura, homicídios em Nova Olinda do Norte, e outro por um roubo qualificado praticado em Urucurituba”, explicou o delegado.

Crimes

Conforme o delegado Everaldo Carneiro, da 47ª DIP de Nova Olinda do Norte, o autor é apontado como um dos responsáveis por torturar até a morte de Arleson da Costa de Castro, que tinha 25 anos. O caso ocorreu entre os dias 25 e 26 de janeiro deste ano, no bairro Vale do Sol, no município.

“O “Dunguinha” é o último suspeito que estava foragido. Na ocasião do delito, a vítima foi levada à força de sua residência por cinco criminosos e levada até um terreno abandonado, onde foi torturada até a morte em um tribunal do crime, por um acerto de contas relacionadas a uma organização criminosa”, informou o delegado.

Segundo os policiais civis da 41ª DIP de Urucurituba, Gabriel também foi forjado desde 2024 por roubar uma panificadora no bairro Liberdade, em 18 de novembro de 2024, no município. Na ocasião, ele levou todo o dinheiro da caixa do estabelecimento comercial, e a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do local.

Procedimentos

Gabriel Nascimento Nunes responderá por sequestro, tortura e roubo aprimorado. Ele passou por audiência de custódia e já se encontra à disposição da Justiça.

