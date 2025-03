Leilão em Manaus terá imóveis, veículos e mais bens em 31 de março

O primeiro leilão da Justiça do Trabalho da 11⁠ª Região (AM/RR) de 2025 será realizado em 31 de março, às 9h30 (Manaus), com apartamento, lote de terras, chácara, fábrica de bebidas, além de carros, roupas, entre outros bens. Os imóveis leiloados estão localizados no Amazonas, nos municípios de Itacoatiara, Autazes, Novo Airão e Manaus.

Ele ocorrerá exclusivamente em formato virtual por meio do site Amazonas Leilão, no link: https://www.amazonasleiloes.com.br/. Os valores arrecadados serão utilizados para o pagamento de dívidas trabalhistas de processos em fase de execução, quando o devedor é obrigado a pagar os débitos.

Bens imóveis

Entre os destaques dos bens imóveis está um apartamento padrão, avaliado em R$ 700 mil, situado no bairro São Francisco, zona sul de Manaus, com três quartos, incluindo uma suíte, varanda e duas vagas na garagem, dentro do condomínio Residencial Central Park. Esse condomínio possui piscina, quadra de vôlei, salão de festas e jogos.

Uma chácara de 10,9 mil metros quadrados, situada no bairro Tarumã-Açu, também está entre os imóveis que vão a leilão. Ela foi avaliada em R$ 1 milhão. Além de um flutuante ao lado do Terminal Hidroviário de Barreirinha, utilizado para serviços de manutenção de embarcações, avaliado em R$ 40 mil.

Outro destaque é uma fábrica de bebidas, no valor de R$ 737 mil, localizada no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Dois lotes de terras também serão leiloados, sendo um no valor de R$ 27 milhões, com 4.500.000 metros quadrados; e outro lote, denominado Dois Irmãos, avaliado em R$ 42 milhões, medindo 2.500.000 metros quadrados. Esses terrenos estão localizados no município de Autazes, a 108 quilômetros da capital amazonense.

Bens móveis

O leilão ainda contará com bens móveis, com destaque para dois carros: um Toyota Hilux-sw4, ano 2014, avaliado em R$ 100 mil; e um Ford Fusion GTDi, ano 2014, avaliado em R$ 55 mil. Serão leiloados também uma máquina de blocos de concreto, avaliada em R$ 12 mil, além de roupas, um frigobar da marca Gelopar, respigadeira, entre outros itens.

Visitação

Os interessados em visitar os bens devem entrar em contato com o leiloeiro oficial Wesley da Silva, pelo telefone (92) 98159-7859. As visitas podem ocorrer de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Os bens móveis estão no depósito, situado na Rodovia Manoel Urbano, n.° 7, em Iranduba (distante 40 quilômetros de Manaus).

Empresas e pessoas físicas podem participar do leilão do TRT-11. Para isso, é necessário fazer um cadastro prévio no site Amazonas Leilão.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: MP investiga falhas no fornecimento de merenda escolar em Nova Olinda do Norte

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱