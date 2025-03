Fio de alta tensão cai e mata menino de 10 anos

Uma criança de 10 anos morreu, na tarde desta quinta-feira (20), após o carro onde ela estava ser atingido por um fio de alta tensão que caiu durante uma forte chuva. O caso aconteceu na região de Estância 4, Módulo 6, em Planaltina (DF).

Testemunhas relataram que o garoto estava dentro do carro com a mãe. Como estava saindo descargas elétricas e fumaça, as pessoas começaram a gritar para avisar a família. Desesperada, ela parou o veículo e saiu do carro, puxando o menino consigo.

Assistência

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência. Os bombeiros realizaram o atendimento à vítima que estava em parada cardiorrespiratória, e imediatamente foram adotados os protocolos de reanimação cardiopulmonar e a criança foi transportada para o Hospital Regional de Planaltina, mas o garoto não resistiu.

A Neoenergia Brasília lamentou profundamente o ocorrido e informou que, neste momento, a prioridade da empresa é prestar todo o apoio necessário aos familiares da vítima. “As causas do acidente estão sendo apuradas, e a distribuidora irá colaborar com as autoridades nas investigações com tudo o que for necessário”, afirmou.

