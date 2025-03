Plant-based: carne de jaca do Tocantins impulsiona mercado sustentável e conquista consumidores

O mercado de alimentos plant-based está em plena expansão, impulsionado por mudanças nos hábitos de consumo e preocupações ambientais. Segundo um estudo da Grand View Research, a indústria global desse segmento deve atingir US$ 74,2 bilhões até 2027, crescendo a uma taxa anual de 9,6%. No Brasil, essa tendência ganha força, com 14% da população se declarando vegetariana, de acordo com uma pesquisa do Ibope Inteligência.

Nesse contexto, uma inovação sustentável vem ganhando destaque no Tocantins: a carne de jaca, que une alimentação acessível, impacto ambiental positivo e fortalecimento da economia local. O projeto surgiu da iniciativa de Maria Edivângela da Silva, professora e empreendedora de Palmas, que descobriu o potencial do fruto ainda em 2012. Durante a pandemia, ao experimentar a receita em casa, percebeu que a jaca, frequentemente desperdiçada, poderia ser a base de um negócio inovador.

“Na minha casa tinha um pé de jaca, mas a gente só consumia o fruto maduro. Quando conheci essa receita na Bahia, resolvi testar. No mesmo dia, anunciei no WhatsApp e vendi rapidamente os dois quilos que produzi. Foi aí que percebi que poderia transformar isso em um negócio”, conta Edivângela.

A aceitação foi imediata e a demanda cresceu rapidamente. O volume de produção passou de cinco quilos semanais para 20 quilos, levando a empreendedora a formalizar a empresa e estruturar melhor a produção. Para fortalecer o negócio, ela buscou capacitação no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Tocantins), onde realizou cursos de gestão, marketing e vendas. O próximo passo foi a seleção para o Inova Amazônia, programa de aceleração voltado para negócios sustentáveis. “Crescemos interna e externamente a partir da relação com o Inova Amazônia. Hoje temos uma equipe estruturada e conseguimos ampliar nossa produção sem perder qualidade”, destaca.

A carne de jaca passa por um rigoroso processo de produção para garantir sabor, textura e qualidade. O fruto é colhido ainda verde, proporcionando uma consistência fibrosa ideal para imitar carnes desfiadas. Após a colheita, passa por higienização, cozimento, resfriamento e processamento antes de ser embalada e distribuída.

Além de oferecer uma alternativa saudável e acessível, o projeto tem impacto social positivo. A empresa gera empregos na comunidade local, capacita profissionais e fortalece pequenos agricultores, garantindo uma cadeia produtiva sustentável. “Queremos que essa iniciativa vá além da venda do produto. Nosso objetivo é estimular um consumo mais consciente e mostrar que alternativas sustentáveis podem transformar vidas”, reforça Edivângela.

Hoje, os produtos são comercializados em lojas de alimentos naturais em Palmas e Porto Nacional, e a startup já vendeu mais de uma tonelada desde sua criação. Com apoio da Ventiur e do Sebrae, a empresa se posiciona como a primeira indústria de carne de jaca da região amazônica e segue expandindo sua presença no mercado nacional.

Exportações alimentícias ganham força e impulsionam economia egípcia

O Egito tem se destacado no cenário internacional com o forte crescimento de sua indústria alimentícia, que em 2024 registrou alta de 21%, ultrapassando US$ 10 bilhões em exportações. O desempenho reforça o papel do setor como motor do comércio exterior e evidencia os esforços do país para diversificar sua economia.

Com um Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de US$ 395,9 bilhões em 2023, representando 0,38% da economia mundial, o Egito combina avanços industriais com uma base agrícola sólida, sendo um dos principais produtores de cana-de-açúcar, trigo, milho, arroz, tomate e beterraba.

Além da agricultura e alimentos, a economia egípcia se apoia em setores estratégicos como turismo, que gerou US$ 11,6 bilhões em receitas em 2018, e energia, com destaque para a produção de petróleo, gás natural e fosfato.

O crescimento das exportações alimentícias mostra o potencial do Egito em agregar valor à produção interna, gerando empregos e renda, com impacto positivo na balança comercial e no fortalecimento da economia local.

Acre amplia mercado externo e registra melhor desempenho exportador da história

O Acre tem conquistado um espaço cada vez mais relevante no comércio exterior, registrando um crescimento expressivo no número de empresas exportadoras. O relatório ‘Exportação e Importação por Porte Fiscal das Empresas’, elaborado pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), divulgado na semana passada, destaca esse avanço no estado. Segundo o documento, o Acre saltou de 18 empresas exportadoras em 2008 para 45 em 2024, movimentando um total de US$ 61,9 milhões.

O avanço se torna ainda mais significativo ao analisar os números de 2023, quando o Acre exportou US$ 30,3 milhões, um crescimento de 104,3% em relação ao ano anterior. Esse desempenho é o melhor já registrado na série histórica de 2008 a 2024, reforçando o potencial do estado na ampliação de suas operações no mercado global.

JBS transforma produção de couro e amplia eficiência com nova tecnologia

A JBS está revolucionando a indústria do couro com a marca Kind Leather, que adota princípios de economia circular para reduzir desperdícios e impactos ambientais. A iniciativa proporciona maior aproveitamento da matéria-prima, gera menos resíduos e pode reduzir em até 15% as emissões de carbono. Além de ganhos ambientais, clientes relatam 9% de aumento no rendimento do couro. A inovação também abastece outras empresas do grupo, como Genu-in e Orygina.

Manauara Shopping expande operações com 18 novas lojas e recebe a primeira Adidas Kids do Brasil

O setor de varejo e comércio em Manaus tem apresentado um movimento positivo, refletido na expansão de empreendimentos e abertura de novas lojas em importantes centros comerciais da capital amazonense. O Manauara Shopping, um dos principais polos de consumo da região Norte, está passando por uma fase de forte expansão, com a chegada de 18 novas lojas ao longo de 2025, incluindo marcas nacionais e internacionais que estreiam na região.

Entre as grifes que já iniciaram operação estão Ray-Ban, Le Lis, Lez a Lez e Vans. No primeiro semestre, abrem as portas as lojas Diesel, Hoka, Coach, GrandVision, Loft e a Adidas Kids, que escolheu Manaus para abrir sua primeira unidade no Brasil. Destaque também para a chegada da Loft, grife de moda masculina e feminina que inaugura sua primeira loja no Norte e Nordeste do país.

As novas lojas ampliam as opções de consumo e lazer e reforçam o Manauara Shopping como um dos principais destinos de compras e entretenimento da região Norte.

RÁPIDAS & BOAS

O Governo do Amapá está com inscrições abertas para o programa on-line ‘Delas Tech’ até segunda-feira (24/3). O edital oferece 100 vagas para capacitação de mulheres nas áreas de programação e empreendedorismo. O objetivo é promover a inclusão feminina no setor tecnológico e incentivar o desenvolvimento de negócios inovadores liderados por mulheres. As inscrições podem ser feitas pelo link (https://tinyurl.com/2h6pu47p).

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) vai investir R$1,2 milhão em projetos inovadores e sustentáveis, com foco na promoção da participação feminina no empreendedorismo e no desenvolvimento de cadeias produtivas do agronegócio no interior. As inscrições seguem até quinta-feira (27/3), por meio do formulário online disponível no Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SIGFAPEAM).

O ‘Prêmio Sebrae Startups’ está com inscrições abertas até sexta-feira (28/3) e irá selecionar até 1 mil startups de todo o Brasi, que terão a chance de participar gratuitamente do ‘Startup Summit 2025’. O edital está disponível no endereço eletrônico (https://tinyurl.com/2k2c3t25).

