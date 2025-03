Homem é preso com drogas no Petrópolis, em Manaus

Um homem de 25 anos, que estava em posse de drogas, foi preso na manhã de sexta-feira (21), na rua Canumã, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

A equipe policial estava em patrulhamento ostensivo e dava apoio aos policiais militares empregados em Policiamento Ostensivo a Pé (POG a pé), por volta das 8h, quando recebeu denúncia anônima, via linha-direta, de que um homem estava em posse de drogas.

No local informado, os PMs da 3ª Cicom visualizaram um homem com as características repassadas. O suspeito tentou fugir ao perceber a presença da viatura, mas foi alcançado.

Com ele foi encontrado uma bolsa vermelha e dentro dela estava guardado cinco pinos de cocaína, duas trouxas médias de maconha, uma trouxa de pasta base, uma balança de precisão, um celular e R$ 170,75 em espécie. O homem e o material apreendido foram levados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

