Policial Federal é preso por facilitar tráfico de drogas no Aeroporto de Manaus

Um policial federal foi preso nesta quinta-feira (20) durante a Operação Gatekeeper, acusada de facilitar o tráfico de drogas no Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus.

A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão, relacionados a uma associação criminosa que atuava no local.

De acordo com as investigações, o policial utilizava seu cargo para burlar a fiscalização e colaborar com o tráfico de drogas. Em razão disso, a Justiça Federal determinou seu afastamento imediato das funções públicas.

Outro caso

Em fevereiro deste ano, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) desarticulou um grupo criminoso composto por militares da Força Aérea Brasileira (FAB) que usava grávidas para transportar drogas de São Gabriel da Cachoeira para Manaus.

Os suspeitos foram presos durante a Operação Queda do Céu, com apoio da FAB e da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro.

