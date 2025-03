Jogador do Bragantino é transferido para quarto após suspeita de morte cerebral

Atacante da equipe sub-20 do Red Bull Bragantino sofreu acidente de carro no início de março

O jogador Pedro Henrique Severino, de 19 anos, recebeu alta da UTI e foi transferido para o quarto na noite de segunda-feira (24). A informação foi divulgada pelo Hospital Unimed Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde o atacante da equipe sub-20 do Red Bull Bragantino está internado desde o início do mês.

Apesar da transferência, a equipe médica esclareceu que o quadro neurológico de Pedro “ainda inspira cuidados e necessita manutenção de internação hospitalar”. O jovem segue com quadro clínico estável e respirando de forma espontânea.

Pedro está internado no Hospital Unimed, em Ribeirão Preto, desde 6 de março, quando foi transferido de Americana (SP) após sofrer um acidente na Rodovia Anhanguera dois dias antes. Em carta, publicada no dia 18 de março, a família do jogador agradeceu o apoio recebido e disse que Pedro era “um milagre”.

Acidente de carro

Pedro Severino e o também jogador Pedro Castro, ambos da equipe sub-20 do Red Bull Bragantino, voltavam de carro para se reapresentarem ao time quando o veículo bateu em uma carreta no km 127 da rodovia Anhanguera, em Americana, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu no dia 4 de março.

Em depoimento à Polícia Civil, o motorista que conduzia o carro disse que dormiu ao volante no momento da colisão. Pedro Castro teve ferimentos leves e recebeu alta, mas Pedro Severino sofreu um traumatismo craniano.

Levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, que fica em Americana, Pedro Severino precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência. O hospital chegou a abrir o processo de morte encefálica, que foi interrompido após o jogador ter um episódio de tosse.

Veja a nota do hospital:

“A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Severino, de 19 anos, permanece internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto, desde o dia 6 de março e, segue com quadro clínico estável, sem a necessidade de uso de ventilação mecânica, contando com respiração de forma espontânea.

Sob atendimento de alta complexidade há 19 dias consecutivos, prestado por médicos intensivistas, neurocirurgiões, neurologistas clínicos e equipe multidisciplinar, coordenados pelo médico intensivista Gil Teixeira, o paciente foi transferido da UTI para o quarto no início da noite desta segunda-feira (24/3) para a continuidade do tratamento. A equipe médica esclarece que, o quadro neurológico de Pedro Severino ainda inspira cuidados e necessita manutenção de internação hospitalar.

O Hospital Unimed Ribeirão Preto reforça seu compromisso de seguir prestando toda a assistência necessária ao paciente e seus familiares”.

(*) Com informações do SBT News

