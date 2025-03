BYD supera Tesla e vira líder em carros elétricos

A empresa chinesa de veículos elétricos BYD alcançou um marco ao registrar uma receita recorde de US$ 107 bilhões (R$ 616 bilhões) no ano passado. Esse valor supera os US$ 97,7 bilhões (R$ 563 bilhões) reportados pela Tesla, de Elon Musk.

O relatório financeiro, divulgado na noite de segunda-feira (24), revela um crescimento de 29% na receita da BYD, impulsionado principalmente pelas vendas de seus veículos híbridos. O anúncio coincidiu com o lançamento do sedã elétrico Qin L, um modelo médio semelhante ao Tesla Model 3, mas com preço reduzido para pouco mais da metade do concorrente.

Além disso, a montadora anunciou um novo sistema de recarga ultrarrápida para veículos elétricos, que, segundo a empresa, tem um tempo de abastecimento quase tão rápido quanto o de combustíveis convencionais.

A maior parte das vendas da BYD no ano passado veio do setor automotivo, representando cerca de 80% do faturamento total. A empresa comercializou aproximadamente 4,3 milhões de veículos elétricos puros e híbridos no período.

Mercado

A expansão internacional também foi expressiva, com 29% das vendas ocorrendo fora da Grande China, incluindo Hong Kong e Taiwan. O número representa um leve crescimento em relação aos 27% registrados no ano anterior.

Mesmo com o avanço no mercado global, a BYD ainda não iniciou operações nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump prometeu aumentar as tarifas sobre a importação de veículos chineses, o que pode impactar a entrada da montadora no país. Na Europa, a empresa já enfrenta uma tarifa de 17% sobre as exportações de seus carros elétricos.

(*) Com informações do SBT News

