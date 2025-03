Dupla Elcio Tomazine & Valdir visita Manaus e traça planos para a divulgação de projetos musicais

Manaus, a animada capital do Amazonas, será o destino de uma visita muito especial! A dupla Elcio Tomazine & Valdir, irmão de Marrone, estará na cidade nos próximos dias. Apesar de a visita ser apenas a passeio, a dupla planeja usar o período para divulgar o lançamento de seu mais recente sucesso, intitulado “Forró do Tio Zé”, que tem o potencial de arrebatar o público. O novo hit, que mistura forrozinho pé de serra, reflete a essência do estilo musical da dupla.

Além de lançar e promover o novo trabalho, a dupla, também vai aproveitar o período para apresentar os projetos para 2025, incluindo algumas regravações de clássicos de sucessos sertanejos. A visita à Manaus não é apenas uma oportunidade de divulgação, os artistas acreditam que a música é uma forma poderosa de conectar culturas e explorar as influências do cenário musical da região. Além de compartilhar um pouco da trajetória ao longo de 12 anos de carreira.

O novo projeto já está disponível nas principais plataformas de streaming. Nas páginas da dupla no Instagram, é possível se manter atualizado sobre as novidades para 2025 com conteúdo exclusivo, bem como a agenda e programação da dupla @elciotamazine_e_valdir.

Sobre os artistas

A dupla Elcio Tomazine & Valdir atua no mercado há muitos anos, com uma carreira musical de 12 anos no estado de Goiás. Já se apresentaram em diversos programas de televisão e em grandes palcos ao lado de artistas de renome nacional.

Em uma das canções do CD – “FRENTE A FRENTE”, Marrone, da dupla Bruno e Marrone, participa.

O músico Valdir, tem como uma de suas referências seu irmão Marrone, trazendo como experiência uma carreira de longa data nas noites com várias duplas sertanejas. Participando em shows com vários artistas sendo eles, Bruno e Marrone, Sérgio Reis, Matão e Monteiro, Léo Canhoto e Robertinho, Di Paullo & Paulino entre outros

O músico Elcio Tomazine, também traz em sua estrada profissional, grandes referências musicais, participando em Shows e programas regionais e também em todo Brasil como Clube do Bolinha, Especial Sertanejo (Marcelo Costa) Programa Geraldo Meireles (Rede Record) Cesar Galones (TV Aparecida) Mara Maravilha SB, Sabadão Sertanejo SBT (Gugu Liberato).

