Anvisa proíbe venda de creme dental Colgate devido efeitos adversos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (27), a proibição da venda do creme dental “Clean Mint”, da Colgate. A medida de interdição cautelar foi publicada nesta data do Diário Oficial da União e acontece após um “número significativo de relatos de eventos adversos associados ao uso do produto”, de acordo com a agência.

O creme dental promete “cuidar da sua boca por completo”, com fórmula antibacteriana que proporciona defesa ativa contra bactérias por até 12 horas, de acordo com descrição do produto. Uma nova formula do creme dental foi anunciada pela Colgate no final de novembro do ano passado.

Nas redes sociais, consumidores que usaram o creme dental relataram reações alérgicas e sintomas como aftas, dores da língua, lábio e gengiva e ardência na boca. Há relatos de machucados e feridas na boca após o uso do produto, além da dificuldade de escovar os dentes.

Os efeitos adversos notificados à Anvisa não foram divulgados pela agência à CNN. As interdições cautelares são usadas em casos “em que sejam flagrantes os indícios de alteração ou adulteração do produto”. Pela lei 6.437/1977, a medida tem vigência de 90 dias desde a publicação.

O objetivo é evitar a exposição ao consumo e o uso de produtos irregulares ou sob suspeita. Entre as medidas que podem ser adotadas estão a apreensão, recolhimento, suspensão e proibição (de armazenamento, comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso do produto).

Providências

Com a ação da Anvisa, o Procon de São Paulo notificou a Colgate para esclarecer quanto às providências que a empresa está adotando em função da suspensão. O órgão pede que a empresa explique como o consumidor pode identificar os produtos interditados. A Colgate tem 24 horas, para responder à notificação, inclusive com imagens e até uma unidade do produto para análise dos especialistas.

No site oficial da Colgate, não é possível encontrar a versão “Clean Mint” entre a lista de cremes dentais. A CNN solicitou um posicionamento para a empresa e não obteve retorno até a publicação desta matéria.

(*) Com informações da CNN Brasil

