Passageira diz ser “Vênus”, fica nua e fere dois em aeroporto

Uma mulher foi flagrada nua em saguão do Aeroporto Internacional Dallas Forth Worth, no Texas (EUA).

A passageira, que estava acompanhada da filha, de 8 anos, quebrou uma tela e feriu duas pessoas com um lápis. Ela deixou ainda o gerente de um restaurante com hematomas num antebraço.

Pessoas que circulavam pelo local se surpreenderam quando Samantha Palma surgiu sem roupa, pulando e movendo os quadris sugestivamente.

Uma mulher chegou a oferecer a Samantha um casaco, mas ela recusou e saiu correndo, gritando “F…-se!” para pessoas aleatoriamente.

A mulher foi detida quando se escondia atrás de uma porta de emergência. Ela estava coberta de sangue das pessoas que havia ferido. O episódio ocorreu em 14 de março.

Detida, Samantha declarou que havia se esquecido de tomar a sua medicação, de acordo com o site “TMZ”. A policiais, a passageira se identificou inicialmente como Ariel e Pocahontas e, depois, disse ser a deusa Vênus.

Samantha foi indiciada por agressão agravada e foi levada a um centro de detenção para pessoas com problema de saúde mental.

*Com informações do Extra

