Segundo Serviço Geológico dos Estados Unidos, “ondas perigosas” são possíveis a 300 quilômetros das costas do país

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu Tonga, informou Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS na sigla em inglês), neste domingo (30).

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 16 km, informou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ).

Ondas perigosas de tsunami deste terremoto são possíveis a 300 quilômetros do epicentro ao longo das costas de Tonga, informou o Sistema de Alerta de Tsunami do Pacífico. Tonga é um reino polinésio de mais de 170 ilhas do Pacífico Sul.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Mortos após terremoto em Mianmar e Tailândia passam de 1,7 mil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱