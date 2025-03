VÍDEO: Crocodilo e jacaré brigam em calçada da Flórida

Uma moradora flagrou o momento exato de uma briga entre um crocodilo e um jacaré no Parque Nacional Everglades, na Flórida (EUA) O conflito ocorreu na última semana em uma calçada do lugar. Taylor Bonachea, responsável pela filmagem, explicou que a dupla parecia estar brigando por um espaço para se aquecer na radiação do sol.

O vídeo mostra os dois répteis mordendo, estalando e sibilando um para o outro perto da Torre de Observação Shark Valley. Ao final, o crocodilo saiu vitorioso da batalha extensa.

“O jacaré entra na água e deixa as imediações derrotado, e o crocodilo ganha seu belo lugar ensolarado para aproveitar o sol”, contou Bonachea em entrevista ao “Storyful”.

Depois de ser publicado nas redes sociais, a gravação divertiu e preocupou diversos internautas. “A briga era sobre se eles se veriam mais tarde ou depois de um tempo”, “Quilo por quilo, o crocodilo americano é simplesmente mais resistente”, brincaram.

Apesar de parecer incomum, as organizações ambientais da área afirmam que o encontro é esperado, já que ambas espécies convivem nas regiões do estado norte-americano.

“Os jacarés têm um focinho mais em formato de U, enquanto os crocodilos têm um focinho mais pontudo ou em formato de V. Além disso, os jacarés são pretos, enquanto os crocodilos geralmente são de um marrom acinzentado mais claro”, explicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Check out this rare brawl between an American crocodile and American alligator that occurred over the weekend at Shark Valley, Everglades National Park!



Captured by Taylor Bonachea! pic.twitter.com/tnZeLXNcJU