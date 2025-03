A picadinha que livra nossos gatos de doenças graves

Vacinar é um compromisso com a saúde e o bem-estar do seu gato

Vacinar um gato vai muito além de uma simples picada. É um ato de amor e responsabilidade que garante a saúde do seu felino e também protege os humanos e outros animais ao seu redor.

Muita gente me pergunta: “Dra. Ludmila, meu gato vive dentro de casa, ele realmente precisa de vacinas?” E a resposta é um grande e sonoro sim! Os vírus e bactérias não batem na porta antes de entrar, e doenças graves podem ser evitadas com um simples protocolo de vacinação.

Lembro bem da primeira vez que levei o Wolverine e a Grey para tomarem as vacinas essenciais. A importância da imunização já estava clara para mim como veterinária, mas, como tutora, confesso que senti aquele aperto no coração ao vê-los levarem a picadinha.

No entanto, o benefício é imensurável. As vacinas protegem contra doenças como a rinotraqueíte, a calicivirose e a panleucopenia, além da raiva, que é obrigatória por lei.

É fundamental entender que um gato vacinado não só fica mais protegido, mas também tem um sistema imunológico mais preparado para lidar com possíveis exposições. Mesmo que seu gato nunca saia de casa, ele pode ser contaminado por vírus trazidos nos sapatos, roupas ou até mesmo pelo vento. A imunização não é luxo, é uma necessidade.

Outro ponto que gera dúvidas é o reforço anual das vacinas. Algumas pessoas acreditam que uma única aplicação basta para a vida toda, mas isso não é verdade. A eficácia das vacinas diminui com o tempo, e os reforços garantem que a proteção continue ativa. Para garantir que tudo esteja em dia, mantenha a carteirinha de vacinação do seu gato sempre atualizada e siga as recomendações veterinárias.

A Tempestade, minha nova gata resgatada, também precisou passar pelo protocolo vacinal assim que chegou. Como tinha um histórico desconhecido, fizemos exames e aplicamos todas as vacinas indicadas para um gato em fase de adaptação. Isso garantiu que ela pudesse conviver com segurança com a Grey e o Wolverine, sem riscos de transmissão de doenças.

Se você tem um filhote em casa ou um gato adulto que nunca foi vacinado, procure a Unidade de Saúde Felina o quanto antes. O ideal é iniciar a imunização a partir das oito semanas de idade e seguir o protocolo adequado para cada caso. Além disso, sempre observe possíveis reações adversas, como febre ou apatia, e comunique seu veterinário caso algo saia do esperado.

Vacinar é um compromisso com a saúde e o bem-estar do seu gato. Se tiver dúvidas sobre o protocolo vacinal ideal para o seu pet, estou disponível para orientações. Afinal, garantir a saúde deles é o nosso maior presente!

