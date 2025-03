Dupla é presa com uma tonelada de drogas avaliada em R$ 10 milhões no AM

Material ilícito foi transferido de um barco para outro no porto da cidade, com destino à capital.

José Maria Araújo Fernandes, 49, e Leandro Lima Fernandes, 19, foram presos com cerca de uma tonelada de drogas, incluindo maconha, oxi e cocaína, avaliadas em R$ 10 milhões. A apresentação da ocorrência foi feita nesta segunda-feira (31).

A prisão ocorreu após uma denúncia à Polícia Militar, que acionou a Polícia Civil. Durante uma campana no porto, os agentes flagraram a transferência da droga de uma embarcação menor para outra maior, que possivelmente levaria a carga até Manaus.

Operação das forças de segurança

Durante a coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral (DG), no bairro Dom Pedro, o secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), coronel Vinícius Almeida, destacou a atuação das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e a outros crimes, como roubos e furtos.

“Estamos atuando para reduzir a taxa de homicídios e combater organizações criminosas, garantindo mais segurança ao cidadão amazonense”, afirmou Almeida.

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Bruno Fraga, enfatizou o impacto da operação, que gerou um prejuízo de R$ 10 milhões para o crime organizado. Somente neste ano, mais de 11 toneladas de drogas foram apreendidas no estado.

Como ocorreu a abordagem

Segundo o subcomandante-geral da PMAM, coronel Thiago Balbi, equipes interceptaram os suspeitos no momento em que transferiam os pacotes embalados entre embarcações atracadas lado a lado no porto. A droga estava coberta por lonas para dificultar a identificação.

“Essas apreensões só são possíveis graças às denúncias anônimas da população, que são fundamentais para nossas operações no interior”, destacou Balbi.

Procedimentos e encaminhamentos

José Maria e Leandro foram autuados por tráfico de drogas. Após audiência de custódia, tiveram a prisão convertida em preventiva e permanecerão à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar o destino final da carga e os envolvidos na distribuição dos entorpecentes.

