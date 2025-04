Credencial Sesc dá acesso a serviços de estética e bem-estar

Manaus (AM) –A manutenção da saúde do corpo e da mente é essencial e traz resultados positivos a curto e longo prazo. Com a Credencial Sesc, é possível cuidar da autoestima de forma acessível na Clínica de Estética Sesc Vida Plena.

O local conta com uma variedade de serviços como drenagem linfática, limpeza de pele, liberação miofascial, massagem redutora, harmonização corporal, ozonioterapia e talassoterapia, entre outros.

A clínica possui uma estrutura completa, com equipamentos modernos, salas equipadas para a realização dos procedimentos estéticos e corporais, além de um amplo estacionamento gratuito para os clientes, proporcionando um ambiente seguro e confortável.

Credencial Sesc

Os trabalhadores do comércio e seus dependentes têm vantagens exclusivas ao agendar um dos serviços, para isso, basta possuir a Credencial Sesc. Aqueles que não se enquadram na categoria também podem frequentar o local e usufruir dos procedimentos com profissionais especializados e equipamentos de ponta.

“O autocuidado é essencial para o nosso bem-estar, por isso, o Sesc cria espaços como este, acessíveis e de qualidade. Para usufruir desses benefícios com vantagens, é possível realizar a emissão da credencial em uma das unidades do Sesc Amazonas, no Centro, Alvorada ou Cidade Nova”, explica a Diretora Regional do Sesc Amazonas, Adriana Nascimento.

O Sesc Vida Plena está localizado no prédio Enock Lunière, na unidade Sesc Balneário, na avenida Constantinopla, n° 288, Alvorada.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e sábado, das 7h às 12h.

Para mais informações como agendamentos e valores, os detalhes podem entrar em contato pelo WhatsApp (92) 98127-4185.

