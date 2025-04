Prouni divulga resultado da lista de espera nesta terça-feira

Os estudantes aprovados devem apresentar a documentação necessária para comprovar as informações prestadas no ato da inscrição

Os candidatos inscritos na lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o primeiro semestre de 2025 já podem conferir o resultado da seleção a partir desta terça-feira (1º). A relação dos convocados está disponível no Portal Único de Acesso.

Os estudantes aprovados devem apresentar a documentação necessária para comprovar as informações prestadas no ato da inscrição. O prazo para a entrega dos documentos, que incluem comprovantes de renda e histórico escolar, será definido pela instituição de ensino e pode ser feito de forma presencial ou virtual.

O Prouni oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior em todo o Brasil. Para obter uma bolsa integral (100%), é necessário que a renda familiar mensal per capita não ultrapasse 1,5 salário mínimo. Já as bolsas parciais (50%) são destinadas a candidatos com renda familiar per capita de até três salários mínimos.

Nesta edição, o programa disponibilizou 338.444 bolsas distribuídas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas. Foram ofertadas 203.539 bolsas integrais e 134.905 parciais. No total, 768.296 candidatos se inscreveram no processo seletivo, sendo que 197 mil foram aprovados na primeira chamada e outros 86,3 mil na segunda.

*Com informações SBT News

