Homem usa tornozeleira eletrônica falsa para atrair mulheres

Um homem que não teve a identidade revelada foi flagrado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro usando uma tornozeleira eletrônica falsa com o objetivo de chamar a atenção de mulheres. O caso aconteceu no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A abordagem foi realizada por policiais do 15º BPM, que estranharam o acessório e decidiram verificar os registros do Judiciário. Ao constatar que o homem não possuía antecedentes criminais, os agentes suspeitaram da autenticidade do dispositivo.

Após análise, foi confirmado que a tornozeleira era falsa. Questionado, o homem admitiu que utilizava o acessório como estratégia para conquistar mulheres. “Isso impõe respeito”, justificou.

Depois da abordagem, ele foi liberado, mas a Polícia Militar informou que o caso será investigado.

