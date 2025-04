Incêndio em gasoduto na Malásia deixa 33 feridos e provoca evacuação

Fogo atinge residências próximas a Kuala Lumpur; Petronas investiga causas do vazamento

Cerca de 33 pessoas ficaram feridas em um incêndio de grandes proporções nos arredores de Kuala Lumpur, capital da Malásia, nesta terça-feira (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, um vazamento em um gasoduto da empresa Petronas causou as chamas.

Petronas isola equipamento e bombeiros controlam fogo

Em nota, a estatal informou que isolou o equipamento afetado e que o fogo está sob controle. O incêndio atingiu várias casas próximas, forçando a evacuação de moradores. Embora três postos de combustível estejam na área, as chamas não chegaram até eles. Por segurança, os estabelecimentos foram fechados temporariamente.

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com todas as partes relevantes para garantir a segurança da comunidade vizinha, o meio ambiente e o fornecimento de gás para o país, que continuam sendo nossa maior prioridade”, afirmou a Petronas. A empresa também destacou que investiga o incidente e fornecerá atualizações em breve.

Vítimas recebem assistência emergencial

O primeiro-ministro Anwar Ibrahim solicitou, por meio das redes sociais, que o governo forneça assistência adequada às vítimas evacuadas. Os grupos foram encaminhados temporariamente a uma mesquita até que seja seguro retornar para casa.

Entre os feridos, sete pessoas foram para unidades de saúde com queimaduras, incluindo dois idosos. As autoridades monitoram a situação e seguem acompanhando os desdobramentos do caso.

