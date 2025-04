Mianmar: Homem é resgatado com vida 100 horas após terremoto

Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (2) pelo corpo de bombeiros de Mianmar mostra o que eles dizem ser um homem sendo retirado vivo dos escombros de um hotel em Naipidau mais de 100 horas depois que um forte terremoto de magnitude 7,7 ter abalado o país.

O vídeo mostrou o sobrevivente consciente deitado no subsolo enquanto os socorristas trabalhavam para puxá-lo para a superfície por meio de um pequeno buraco e colocá-lo em uma maca.

A legenda publicada com o vídeo na página oficial do departamento no Facebook disse que o homem, uma das duas pessoas presas nos dois andares inferiores do edifício de seis andares do Hotel Aye Chan Thar, no município de Uttar Thiri, em Naypyidaw, foi resgatada com vida às 12h30, horário local, desta quarta-feira.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o local e a data do vídeo.

O tremor da última sexta-feira (28) matou mais de 2.700 pessoas.

É o terremoto mais forte a atingir o país do Sudeste Asiático em mais de um século, derrubando templos antigos e edifícios modernos.

