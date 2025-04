Acidente entre Hilux e motocicleta deixa jovem ferido na Avenida Cosme Ferreira

Um acidente entre uma caminhonete Hilux e uma motocicleta deixou um jovem ferido na noite desta quarta-feira (2), na Alameda Cosme Ferreira, entre os bairros Zumbi dos Palmares e São José, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, o motociclista, que estava realizando uma corrida por aplicativo, trafegava pela via quando colidiu com o carro. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos.

O passageiro da motocicleta foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar. Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da Polícia Militar estiveram no local para organizar o trânsito e apurar as circunstâncias do acidente.

O trecho onde ocorreu a colisão é conhecido por registrar frequentes acidentes. O trânsito no local ficou lento durante o atendimento da ocorrência.

