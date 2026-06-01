receitas regionais

Unidades da rede municipal conquistam 1º e 2º lugar em competição do FNDE com receitas regionais e recebem premiação em Brasília

Com 765 pontos, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Manuel Bandeira, da Prefeitura de Manaus, garantiu o primeiro lugar no concurso “Melhores Receitas de Alimentação Escolar”, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação (MEC). Além disso, a rede municipal também conquistou o segundo lugar na disputa.

A unidade apresentou o prato steak de pirarucu com banana-pacovã, destacando a culinária regional amazônica. Já a creche municipal Magdalena Arce Daou alcançou 720 pontos com a receita “refogadinho de caruru com ovos”, garantindo a segunda colocação.

A organização definiu os resultados por meio de votação popular, encerrada no dia 30/5. Em cada estado, o público escolheu duas receitas finalistas, o que ampliou a participação das comunidades escolares e valorizou a alimentação regional.

Criadora da receita celebra conquista nacional

A manipuladora de alimentos e criadora do prato, Gorete Silva dos Santos, comemorou o resultado e destacou a aceitação das crianças desde o início.

“Estou muito feliz e emocionada com essa conquista. Desde a primeira vez que servi a receita para as crianças, percebi que ela tinha sido aprovada por quem mais importa, que são as crianças. Ver esse prato, feito com tanto carinho e valorizando os ingredientes da nossa região, conquistar um reconhecimento nacional é motivo de muito orgulho. Essa vitória não é só minha, mas de toda a equipe da escola, que todos os dias oferece uma alimentação saborosa e de qualidade para as nossas crianças”, comemorou a campeã.

Premiação será entregue em Brasília

Agora, as duas unidades vencedoras receberão a premiação em Brasília no dia 23 de junho. Cada escola será contemplada com R$ 5 mil. Além disso, as unidades vinculadas às receitas premiadas receberão R$ 8 mil para investimento em equipamentos ou melhoria da infraestrutura da cozinha escolar.

Ao todo, o concurso reunirá as 55 receitas vencedoras em um e-book digital, que irá valorizar as boas práticas da alimentação escolar em todo o país.

Rede municipal destaca valorização da alimentação escolar

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) destacou que o resultado reforça o compromisso com uma alimentação escolar nutritiva e alinhada à cultura regional.

“Recebemos essa conquista com muita alegria e orgulho. Parabenizo o Cmei Manuel Bandeira, a creche municipal Magdalena Arce Daou e todos os profissionais envolvidos por representarem tão bem a educação municipal de Manaus. Esse reconhecimento nacional demonstra o cuidado, a dedicação e o compromisso das nossas equipes com a alimentação escolar. Seguiremos investindo para garantir refeições cada vez mais nutritivas, saudáveis e de qualidade aos nossos estudantes, valorizando também os ingredientes regionais e a nossa cultura alimentar”, concluiu o secretário de Educação, Arone Bentes.

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