Estudantes morrem após ônibus capotar em estrada

Cerca de sete pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus com estudantes e docentes da Universidade Federal de Santa Maria (UFMS) do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico, na manhã desta sexta-feira (4), no Rio Grande do Sul.

O veículo passava pela RS-453, na altura da cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, quando capotou próximo a uma ribanceira.

As vítimas tinham entre 18 e 60 anos. Trinta e cinco pessoas, entre docentes e estudantes da universidade estavam no veículo.

Entre os sobreviventes, 27 foram encaminhados para três hospitais da região, sendo três em estado grave. Das sete vítimas fatais, seis são mulheres e um é homem. Até o momento, cinco vítimas foram confirmadas como estáveis.

Universidade

A UFMS confirmou, em nota, que eles estavam em visita técnica ao cactário Horst na cidade. Funcionários da Universidade se deslocaram para o local para acompanhar o resgate. A UFSM decretou luto oficial de três dias com suspensão das atividades nesta sexta (4) e no sábado (5).

A hipótese principal, levantada pelo prefeito de Imigrante, Germano Steves, é de que o veículo perdeu os freios e acabou descendo a ribanceira. Porém, as causas do acidente só poderão ser confirmadas pelo Instituto Geral de Perícias (IGP).

(*) Com informações do SBT News

