​Amazonbai surfa na alta do consumo de açaí e projeta recorde de produção em 2025

O mercado consumidor de açaí no Brasil vem apresentando um crescimento expressivo, impulsionado pela valorização de alimentos saudáveis, funcionais e sustentáveis. De acordo com dados da Scantech, entre janeiro e julho de 2024 o setor registrou um aumento de 12,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Globalmente, o mercado de açaí deve superar US$ 1,96 bilhão até 2028, segundo projeções da BHB Foods. Esse aumento da demanda tem favorecido iniciativas que aliam produção responsável, desenvolvimento local e conservação ambiental – como é o caso da Cooperativa dos Produtores Extrativistas do Bailique e Beira Amazonas (Amazonbai).

A Amazonbai tem se consolidado como uma referência na produção de açaí sustentável na região amazônica. Com sede no arquipélago do Bailique, no Amapá, a cooperativa registrou em 2024 um salto significativo no seu desempenho, triplicando o faturamento em relação ao ano anterior e superando R$ 2 milhões. Esse avanço foi resultado da ampliação da produção e da entrada no mercado internacional. Pela primeira vez, a cooperativa exportou 3,6 toneladas de açaí liofilizado para os Estados Unidos e Europa – produto de alto valor agregado que representou 33% da receita. Além disso, foram comercializadas 138,8 toneladas de polpa para o mercado nacional.

“Nosso diferencial é o modelo de produção sustentável e comunitário, baseado em rastreabilidade e certificação. Isso nos permitiu abrir portas em mercados exigentes e garantir maior valorização do nosso açaí”, afirma Amiraldo Lima Picanço, presidente da cooperativa.

A cooperativa também firmou parcerias estratégicas, como com a Associação Indígena Wajãpi Terra, Ambiente e Cultura (Awatac), fortalecendo a economia local e promovendo o protagonismo de povos indígenas na cadeia do açaí. Para melhorar o atendimento aos cooperados, inaugurou dois novos escritórios, um em Macapá e outro no distrito do Bailique.

Em 2025, a Amazonbai projeta um novo salto de produção, com a meta de atingir 900 toneladas de polpa, ampliando sua atuação nacional e internacional. Entre os planos estratégicos, está uma parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) para modernizar o sistema de monitoramento e certificação da produção.

A Amazonbai foi a primeira cooperativa no mundo certificada pelo FSC® em Manejo Florestal, Cadeia de Custódia e Procedimento de Serviços Ecossistêmicos. Possui ainda Certificação Orgânica, Certificação Vegana e o Selo Amapá, que reforça o compromisso com a produção local e o desenvolvimento sustentável. Outro diferencial é a destinação de 5% do valor de cada lata de açaí (14kg) vendida para um fundo destinado à construção da Escola Família Agroextrativista do Bailique (EFAB).

Historicamente, a Amazonbai foi criada em fevereiro de 2017, a partir da organização das comunidades ribeirinhas do arquipélago do Bailique. A cooperativa nasceu com 37 sócios fundadores ligados à Associação das Comunidades Tradicionais do Bailique (ACTB), responsável pela certificação FSC® de Manejo Florestal Não Madeireiro em 2016. Em 2019, passou a incorporar produtores da Beira Amazonas e consolidou sua estrutura em 2021 com a inauguração de sua agroindústria. Em 2022, declarou sua certificação orgânica, o que permitiu acesso a mercados internacionais.

Hoje, a cooperativa reúne 140 cooperados e gerencia uma área certificada de 3.555 hectares. Desde sua fundação, recebeu apoio de organizações filantrópicas, mas vem diminuindo a dependência desses recursos para se tornar sustentável.

Belém sedia congresso sobre inovação e sustentabilidade no setor de pescados

O ‘International Fish Congress & Fish Expo Amazônia – IFC Amazônia’ ocorrerá de 23 a 25 de abril de 2025, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, em Belém do Pará. Este evento visa impulsionar a produção sustentável de pescados na região amazônica, reunindo produtores, pescadores, profissionais do setor e empresas de todo o país para apresentar soluções inovadoras em áreas como nutrição, genética, equipamentos de beneficiamento e logística. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial do evento (https://ifcamazonia.com.br/).​

Exportações do Acre batem recorde e impulsionam economia regional

O Acre alcançou em 2024 o melhor desempenho exportador de sua história, movimentando US$ 61,9 milhões e consolidando sua presença no comércio internacional. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o número de empresas exportadoras no estado subiu de 18 em 2008 para 45 em 2024, evidenciando a expansão da base empresarial voltada ao mercado externo.

No estado, a soja lidera a pauta de exportações, respondendo por 44% do total. Em seguida aparecem carne suína (18%), carne bovina (10%), castanha-do-pará e madeira. Os principais destinos são Peru, Espanha, Emirados Árabes Unidos e China. O Peru absorve cerca de 25,5% das vendas acreanas, especialmente carne suína e castanha.

O crescimento das exportações reflete o potencial da produção local e o fortalecimento da economia acreana, com geração de empregos, estímulo ao setor agroindustrial e ampliação da arrecadação.

Setor naval de Manaus navega em alta com safra recorde e movimenta economia regional

​O setor naval da Zona Franca de Manaus (ZFM) registrou um crescimento expressivo de 741% no faturamento em janeiro de 2025, comparado a dezembro de 2024, conforme dados do Painel Econômico do Amazonas (PEA), elaborado pelo Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM). Esse aumento é atribuído à crescente demanda do agronegócio do Centro-Oeste brasileiro, especialmente pela safra recorde de soja, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 164,4 milhões de toneladas para 2025, um acréscimo de 13,4% em relação ao ano anterior. A produção de balsas e empurradores em Manaus tem sido fundamental para o escoamento dessa produção pelos rios amazônicos, consolidando a região como um elo estratégico na logística nacional e impulsionando a economia local por meio da geração de empregos e investimentos em infraestrutura.​

Economia circular ganha força na Amazônia com parceria liderada pela startup Btracer

A startup amazônica Btracer deu um passo estratégico ao firmar parceria com o Instituto Soul do Plástico, a Energy Shot – Dr. Guaraná e a Central Única das Favelas (Cufa), com o objetivo de fortalecer a economia circular na região. A iniciativa busca transformar resíduos em oportunidade, promovendo reaproveitamento de materiais, geração de renda e engajamento comunitário.

Ao unir inovação tecnológica, sustentabilidade e inclusão social, o projeto se destaca por integrar diferentes atores da cadeia produtiva — do setor privado às comunidades periféricas. Mais do que uma ação pontual, a parceria sinaliza um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia: regenerativo, participativo e alinhado às urgências climáticas e sociais do território.

Essa movimentação reforça o potencial da região para liderar soluções sustentáveis com identidade local, mostrando que a floresta pode, e deve, ser protagonista em um futuro econômico de baixo impacto e alto valor!

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) está com edital aberto para doutorado em Agricultura no Trópico Úmido, em Manaus. Ao todo, são disponibilizadas 05 vagas destinadas à concorrência pública para ingresso no curso de doutorado, com início no primeiro e segundo semestre de 2025. As inscrições encerram no domingo (6/4) e estão disponíveis pelo link (https://tinyurl.com/42vnzv75).

A sétima edição do ‘EmpoderaELA’ acontece no Piso Castanheiras do Manauara Shopping até segunda-feira (7/4). O projeto, promovido pela Rede ALLOS, oferece um espaço exclusivo para vendas, treinamentos e mentorias voltados a mulheres empreendedoras. Em parceria com o Sebrae Amazonas, a iniciativa busca fortalecer os negócios das participantes por meio de oficinas e orientações especializadas.

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) lançou o edital 001/2025, no valor de R$ 3 milhões voltado às Organizações da Sociedade Civil (OSC’s), sem fins lucrativos, lideradas por mulheres. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (7/4), pelo endereço eletrônico (https://tinyurl.com/4fs4cwkd).

