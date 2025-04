‘Harmonização facial’ em imagem de Nossa Senhora revolta fiéis

Uma imagem de Nossa Senhora das Dores, que fica em uma paróquia no Centro Histórico de Pirenópolis (GO), passou por uma revitalização polêmica, que desagradou aos seguidores da santa. A imagem, exposta na igreja Nossa Senhora do Rosário, sofreu alterações no rosto e, segundo os fiéis, “estragou” a imagem.

Nas rede sociais, as reclamações são diversas. “Ela foi trocada, não? Levaram a original e deixou uma falsa”, escreveu um internauta. “De quem foi a responsabilidade, de entregar a Nossa Senhora para ‘restaurar?’ Quem foi o (a) responsável por isso?”, questionou outra.

Restauração

A imagem de Nossa Senhora das Dores, que pertence à Matriz Nossa Senhora do Rosário, localizada no município de Pirenópolis (GO), passou por uma restauração.

A santa passou por mudanças no rosto e nas mãos. Fiéis reclamam da nova pintura, que teria deixado a imagem “mais clara”.

O Iphan pediu esclarecimentos.

A santa será levada em uma procissão nesta sexta-feira (11) como parte da programação da Semana Santa em Pirenópolis.

Iphan

Os fiéis ainda reclamaram da pintura da santa, que teria deixado ela com a pele “mais clara” que a original. Na última semana, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) recebeu reclamações quanto à pintura irregular da imagem de Nossa Senhora das Dores.

“Considerando que a Igreja, bem como seu acervo, são tombados individualmente pelo Iphan, ressaltamos que foi solicitado esclarecimento, no prazo de 15 dias, aos seus gestores quanto à intervenção não autorizada na imagem, realizada sem acompanhamento de técnico restaurador habilitado”, disse o instituto, em nota.

O Iphan pediu esclarecimentos e a apresentação do cronograma de ações previstas para a recuperação da imagem, que garantam a reparação dos danos identificados.

Nesta segunda-feira (7), o instituto enviou uma equipe técnica ao local para fazer a apuração minuciosa do ocorrido. “Ressaltamos que a equipe técnica do Iphan já havia realizado vistoria na Igreja Matriz durante o mês de março e não foi informada da necessidade de restauro da referida peça”, completa o texto.

O Metrópoles procurou a Arquidiocese de Anápolis, responsável pela paróquia em Pirenópolis, e aguardava posicionamento até a última atualização desta reportagem.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: VÍDEO: Homem quebra imagens de santos dentro de igreja

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱