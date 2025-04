Papa Francisco retoma aos poucos o ritmo de trabalho

Segundo o Vaticano, a situação do papa Francisco é estável, com leves melhorias nos aspectos motores, respiratórios e vocais

O Vaticano destacou, na manhã desta terça-feira (8), que a “situação do papa Francisco é estável, com leves melhorias nos aspectos motores, respiratórios e vocais”. O papa apareceu de surpresa, nesse domingo (6), na Praça de São Pedro, durante a Missa do Jubileu dos Enfermos.

O cardeal segue em recuperação, há mais de duas semanas, na Casa Santa Marta, de “bom humor”, acrescentou o Vaticano.

“Descanso, oração e concelebração todas as manhãs na capela do segundo andar. Depois, trabalha com os dicastérios por meio da troca de documentação e telefonemas, como o fluxo habitual de videochamadas para a paróquia de Gaza”, relata a Santa Sé.

Retorno

Ainda de acordo com o Vaticano, a retomada gradual dos encontros começou ontem, quando o papa recebeu o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, em Santa Marta. Foi até agora o único encontro que ele teve após a alta da Policlínica Gemelli, em Roma.

Os médicos destacam que “a infecção pulmonar ainda está presente, mas diminuindo ligeiramente”.

“O repouso contínuo não foi interrompido, e o pontífice move-se sempre dentro dos limites das prescrições indicadas pelos médicos que o assistem. Também a escolha de ir à praça há dois dias foi certamente feita no âmbito de sugestões médicas, mas certamente surgiu de um desejo do papa de participar neste momento de proximidade com os peregrinos doentes”, informou o Vaticano.

O pontífice segue fazendo o uso diário da oxigenação, com alto fluxo apenas durante as horas noturnas e “conforme necessário”, ou seja, quando solicitado.

O quadro também permanece estagnado do ponto de vista dos exames clínicos. Não há informações sobre quaisquer exames ou raios X realizados pelo papa nesta semana. A Sala de Imprensa confirma, ainda, a continuidade da terapia farmacológica e das fisioterapias motora e respiratória.

(*) Com informações do Metrópoles

