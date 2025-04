Dois homens são executados em ‘área vermelha’ no Santo Agostinho

Dois homens foram executados a tiros, na noite desta quarta-feira (9), no beco do Seringal, localizado no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus. O local é considerado uma área vermelha devido à intensa atuação do tráfico de drogas.

Segundo informações preliminares, os criminosos chegaram, abordaram as vítimas e efetuaram vários disparos. Ambas morreram ainda no local.

De acordo com a polícia, apenas uma das vítimas era conhecida por moradores da comunidade. A outra vítima ainda não foi identificada. O homem reconhecido já tinha passagem pela polícia e havia saído do presídio recentemente. Há suspeita de que o crime possa estar relacionado a algum envolvimento com atividades criminosas, mas ainda não há confirmação.

“O que foi repassado pela comunidade é que somente um deles tinha parentes na área. O outro ninguém conhece. Esse que é conhecido já respondeu por crime, foi solto há pouco tempo, e pode ter envolvimento com o que aconteceu, mas ainda é cedo para afirmar”, disse um policial.

O beco do Seringal é conhecido pela recorrência de homicídios e exibe diversas pichações com a sigla do Comando Vermelho (CV), o que, segundo a polícia, demonstra a forte presença da facção criminosa na região.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). O duplo homicídio será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Homem é executado a tiros na BR-174

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱