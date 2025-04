Cinco pessoas são resgatadas após helicóptero cair em rio de NY

O Corpo de Bombeiros de Nova York informou que um helicóptero caiu no Rio Hudson, no Píer 40. O acidente aconteceu às 15h17, no horário local.

Cinco pessoas – três crianças e dois adultos – foram resgatadas do Rio Hudson e transportadas para hospitais, informou um policial no local à CNN. O estado de saúde das cinco vítimas ainda não está claro.

Equipes de busca estão na água procurando por uma sexta pessoa.

BREAKING: At least three people are dead after a helicopter crashed into the Hudson River. Five people were reportedly onboard including children.



Why the fuck is this happening so much after Trump became president?



pic.twitter.com/1SZfnfsEmW — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) April 10, 2025

Vários barcos foram vistos se reunindo perto de Jersey City, não muito longe da escultura “Water’s Soul”. Um helicóptero da polícia também estava no local. O Corpo de Bombeiros de Nova York confirmou que está respondendo ao incidente.

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) informou que equipes de emergência estavam se reunindo no lado de Manhattan, na West Side Highway e na Spring Street.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, chamou o caso de “tragédia” e pediu para que a população evite a área.

The team is on the scene at the heartbreaking and tragic crash in the Hudson River.@FDNY and @NYPDnews are assisting first responders closer to the New Jersey side of the river. Please avoid the area near Pier 40 in Manhattan in the meantime. pic.twitter.com/JxmMmhq6xH — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 10, 2025

“Um helicóptero Bell 206 caiu e está submerso no Rio Hudson, na cidade de Nova York”, informou a Administração Federal de Aviação (FAA) em um comunicado à CNN. A agência não forneceu nenhuma informação sobre o número de pessoas a bordo. “A FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) investigarão. O NTSB liderará a investigação e fornecerá quaisquer atualizações”, afirmou a agência de aviação.

Trajetória

De acordo com análises da CNN e do site de rastreamento de voos FlightRadar 24, o helicóptero voou por cerca de 16 minutos antes de cair na água.

A trajetória de voo mostra que a aeronave decolou do sul de Manhattan, fez um círculo perto da Estátua da Liberdade antes de voar rio acima até a Ponte George Washington, a cerca de 300 metros de altitude. Nesse ponto, ele virou para o sul, parando na água perto de Nova Jersey.

A trilha que sobe o Rio Hudson é uma rota turística popular.

(*) Com informações da CNN Brasil

