Mulher tem casa invadida e é executada na Compensa, em Manaus

Fontes próximas informaram que a mulher, era cuidadora de idosos, e morreu no lugar do marido

Manaus (AM) – Uma mulher de 41 anos, identificada como Luciana Latorre Carneiro foi morta a tiros, na noite do último sábado (30). O crime ocorreu em frente à sua residência na rua Santa Rita, bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações disponibilizadas no Boletim de Ocorrência nº 104378/22 e pelos dados do Instituto Médico Legal (IML), o crime ocorreu por volta das 19h.

Fontes próximas informaram que a mulher, que era cuidadora de idosos, morreu no lugar do marido que é envolvido com o crime organizado da cidade de Manaus.

De acordo com a 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava no segundo andar da casa em que morava, quando dois homens invadiram o local, atiraram e fugiram. Ainda não há informações acerca dos envolvidos no assassinato.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Sequestros e Homicídios (DEHS).

