Morre Tarcísio Gonzaga, figurinista do Boi Caprichoso, aos 54 anos

O renomado figurinista Tarcísio Gonzaga, responsável pelas indumentárias dos personagens do Boi Caprichoso, faleceu na manhã deste sábado (12), aos 54 anos, em Parintins (AM). Ele estava internado no Hospital Regional Dr. Jofre Matos Cohen, com um grave quadro de pneumonia, e não resistiu após complicações no tratamento.

Internado desde quarta-feira, artista estava na UTI

Tarcísio foi hospitalizado na quarta-feira (9) e precisou ser intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A notícia de sua internação mobilizou familiares, amigos e torcedores do Caprichoso, que iniciaram uma corrente de orações nas redes sociais. Na sexta-feira (11), o próprio boi-bumbá chegou a publicar um pedido de apoio espiritual pela recuperação do artista.

Caprichoso confirma o falecimento e presta homenagem

A morte de Tarcísio Gonzaga foi confirmada pela equipe médica da unidade de saúde e também pelo Boi Caprichoso, por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais da agremiação.

“Seu trabalho não se limitava a vestir personagens, mas a dotá-los de alma, de essência. Ele eternizou nossa tradição em cada linha, em cada ponto de costura, deixando um legado que transcende o tempo. Tarcísio será sempre lembrado não apenas como um artista, mas como uma parte fundamental da história que construímos juntos.”

Legado na cultura popular de Parintins

Figura central no desenvolvimento visual do Festival Folclórico de Parintins, Tarcísio transformava figurinos em obras de arte, costurando identidade, tradição e emoção em cada peça. Seu trabalho era considerado essencial para a narrativa visual e simbólica do Boi Caprichoso, representando com maestria a alma da cultura amazônica.

Ensaio Show cancelado

O Boi Caprichoso informou por meio das redes sociais, que o ‘Ensaio Show’, que aconteceria neste sábado (12), em Parintins foi cancelado, devido ao falecimento do artista.

“O Boi Caprichoso informa que, em virtude do falecimento do artista de figurino Tarcísio Gonzaga, o Ensaio Show que aconteceria, neste sábado, 12 de abril, em Parintins está cancelado. Tarcísio fez parte da história do nosso Boi, deixando sua marca com talento e dedicação nos figurinos que encantaram a arena do bumbódromo. Neste momento de luto, nos solidarizamos com seus familiares e amigos”.

