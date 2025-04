Manauara Diego Lopes perde cinturão dos penas no UFC

Alexander Volkanovski é, novamente, o campeão peso-pena do UFC. O australiano derrotou o manauara Diego Lopes por decisão unânime (48/47, 49/46 e 49/46) na madrugada deste domingo (13), em Miami, nos Estados Unidos. Com o resultado, Volkanovski reconquistou o cinturão perdido para Ilia Topuria no ano passado.

Topuria deixa divisão dos penas e abre espaço para nova disputa

Ilia Topuria decidiu deixar a categoria dos penas para buscar o título entre os leves. As dificuldades para cortar peso e a falta de motivação na divisão o fizeram mudar de rumo. Com a saída do georgiano naturalizado espanhol, o UFC marcou o confronto entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes para decidir o novo campeão da categoria.

Brasileiro tem bons momentos, mas Volkanovski é mais constante

A luta foi marcada por intensa trocação e se manteve praticamente toda em pé. Volkanovski se mostrou mais estratégico e preciso, conectando um volume maior de golpes ao longo do combate. Diego Lopes, por sua vez, conseguiu os ataques mais potentes e quase nocauteou o rival no segundo round.

Apesar dos bons momentos do manauara, radicado no México, Volkanovski manteve o controle da luta na maior parte do tempo. A performance consistente do australiano garantiu a vitória por decisão unânime dos juízes.

Diego Lopes lamenta derrota e promete retorno

Após o combate, Diego Lopes agradeceu o apoio dos fãs e prometeu retornar mais forte:

“Galera, desculpa decepcionar vocês. Eu vou voltar mais forte. Foi uma honra lutar com o Volkanovski. Infelizmente não foi a minha vez, mas vou voltar mais forte”, disse Diego Lopes após perder a disputa pelo cinturão dos penas.

(*) Com informações da Itatiaia

Leia mais: Amazonas FC empata com Ferroviária-SP em estreia na Arena da Amazônia

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱