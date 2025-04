Amazonas FC empata com Ferroviária-SP em estreia na Arena da Amazônia

O Amazonas FC empatou em 0 a 0 com a Ferroviária-SP na noite de sábado (12), na Arena da Amazônia, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia da equipe amazonense como mandante na competição nacional de 2024.

Gol anulado e equilíbrio marcam o confronto

Durante o jogo, as duas equipes demonstraram equilíbrio e buscaram o ataque, mas não conseguiram finalizar com sucesso. No início do segundo tempo, aos 4 minutos, Henrique Almeida finalizou com a perna esquerda no ângulo. No entanto, após revisão do VAR, o gol foi anulado.

Nos acréscimos, Wellington balançou as redes para o Amazonas FC, mas o lance também foi invalidado pelo VAR, mantendo o placar em 0 a 0 até o apito final.

Fotos: João Normando/AMFC

Classificação e próximo desafio do Amazonas FC

Com o resultado, o Amazonas FC soma o primeiro ponto na tabela da Série B e ocupa a 14ª colocação. A Ferroviária-SP também tem um ponto e aparece na 12ª posição.

O próximo jogo do Amazonas será fora de casa, contra o América-MG, na quinta-feira (17/04), às 20h30 (horário de Manaus), no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

