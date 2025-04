Semana do MEI fortalece microempreendedores no Amazonas

Evento, previsto para a última semana de maio, combina atividades gratuitas e pagas, com foco no ’Dia D’

A Semana do MEI, que ocorrerá de 26 a 30 de maio, conta com uma programação diversificada que combina atividades gratuitas e pagas, destacou Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amazonas (Sebrae/AM).

O ponto alto será o “Dia D”, marcado para o dia 29, com ações exclusivas. Nos demais dias – 26, 27, 28 e 30 de maio – a programação será completamente gratuita, com atividades sediadas na sede do Sebrae Amazonas, localizada na Rua Leonardo Malcher, 904, em Manaus, das 08h às 17h.

A iniciativa é uma oportunidade para ampliar horizontes, trocar experiências e adquirir conhecimentos práticos que impulsionam os negócios locais. A diretora-superintendente do Sebrae Amazonas, Ananda Carvalho Normando Pessôa, falou sobre o evento.

“Estamos muito entusiasmados com mais uma edição da Semana do MEI, um evento que reflete o compromisso do Sebrae com o fortalecimento do microempreendedorismo. Este é um momento único para os MEIs aprenderem, se conectarem e explorarem novas oportunidades de negócios. Nosso objetivo é oferecer ferramentas práticas, capacitação e inspiração, mostrando que os pequenos negócios são peças-chave para o desenvolvimento econômico da região”.

A Semana do MEI oferecerá palestras, oficinas, consultorias e atendimentos especializados, abrangendo temas cruciais como gestão financeira, marketing digital, inovação e planejamento estratégico. Para maior comodidade dos participantes, o local contará ainda com a comercialização de alimentos, visando um ambiente funcional para todos os empreendedores presentes.

Dia D

O “Dia D”, marcado para 29 de maio, das 14h às 22h, no Sesi Clube do Trabalhador, situado na Avenida Cosme Ferreira, 3295 – São José Operário 1, em Manaus, promete oferecer uma experiência transformadora para empreendedores. Com uma programação cuidadosamente elaborada, o evento tem como objetivo inspirar, capacitar e engajar os participantes.

Entre os destaques, estão palestras com a empresária Sheila Carvalho, fundadora da Sheila Cintas, e um talk Show dinâmico sobre o programa Empretec, com participação de Isabelle Nogueira e Michel Oliveira, sob mediação do consultor e facilitador do Empretec Celson Oliveira. O ponto alto do “Dia D” será a palestra magna intitulada “Vender – Vender – Vender”, que trará insights estratégicos indispensáveis para alavancar resultados em vendas, ministrada pelo palestrante especialista em vendas Ciro Bottini.

“É fundamental que o MEI compreenda a importância de procurar o Sebrae em qualquer situação, seja para impulsionar a economia local, promover seu desenvolvimento pessoal ou aprimorar sua capacitação profissional. Estamos comprometidos em oferecer oficinas, palestras e uma série de orientações essenciais, que ajudarão os microempreendedores a adquirir o conhecimento necessário para alavancar seus negócios”, destacou uma das coordenadoras do evento, Jeane Dias.

Os interessados em participar do “Dia D” podem garantir suas inscrições pelo site: semanadomeiam.com.br.

Tipos de ingressos

Dois tipos de ingressos estão disponíveis para o público. A primeira opção é destinada exclusivamente a Microempreendedores Individuais (MEI). O valor do primeiro lote é de R$ 100,00.

A segunda opção de ingresso é voltada para o público geral, incluindo profissionais autônomos, estudantes e empresas de diferentes portes, como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). O valor do primeiro lote é de R$ 117,00.

Ambos os tipos de ingressos podem ser parcelados em até 12 vezes.

Mais informações

Em 2024, foram promovidos dois dias de palestras, atraindo um total de 736 participantes. Deste número, 321 eram Pessoas Jurídicas (PJs), representando cerca de 44% dos inscritos. Para este ano, o foco está em beneficiar os micros e pequenos empreendedores, estabelecendo como meta a inscrição de 450 PJs, reforçando o compromisso com o fortalecimento do empreendedorismo na região.

