MEI Precisa Declarar IRPF em 2025?

Com a temporada de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) chegando, muitos Microempreendedores Individuais (MEIs) se questionam: “Preciso declarar?” A resposta depende de diversos fatores, que explicaremos neste guia completo.

Vamos abordar os critérios obrigatórios, como fazer a declaração corretamente e as consequências de não cumprir a obrigação.

MEI É Obrigado a Declarar IRPF?

De acordo com Tiago Slavov, professor de Contabilidade da FECAP, nem todo MEI precisa declarar o IRPF. A obrigação de declarar o imposto de renda depende de critérios estabelecidos pela Receita Federal, que valem para todos os contribuintes, não importa se são MEIs ou não.

Critérios de Obrigatoriedade para 2025 (Referente a 2024)

Para saber se você é obrigado a declarar o IRPF, é preciso ficar atento aos seguintes critérios da Receita Federal:

✅ Renda tributável superior a R$ 33.888,00 no ano.

✅ Renda isenta (como lucro do MEI) acima de R$ 33.888,00.

✅ Ganho de capital (venda de imóveis, veículos, etc.).

✅ Operações na bolsa de valores superiores a R$ 40.000,00.

✅ Venda de bens e direitos (imóveis, veículos, investimentos) acima de R$ 40.000,00.

✅ Bens e direitos (imóveis, investimentos) com valor superior a R$ 800.000,00.

Se o MEI se encaixar em qualquer um desses critérios, ele deve declarar o IRPF, mesmo que seu faturamento esteja dentro do limite anual de R$ 81.000,00.

O Faturamento do MEI Exige Declaração?

O faturamento do MEI não determina, por si só, a obrigatoriedade de declarar o IRPF. Contudo, ele pode ser parcialmente isento e parcialmente tributável. Por exemplo:

Se um MEI de serviços faturou R$ 80.000,00 em 2024, a renda isenta será R$ 25.600,00 (presumida como lucro).

em 2024, a será (presumida como lucro). O restante, R$ 54.400,00, poderá ser considerado rendimento tributável. Se somado a outros ganhos (como salário ou aluguéis), pode ultrapassar o limite de isenção, tornando a declaração obrigatória.

Outras Situações que Exigem a Declaração

A declaração também pode ser obrigatória se o MEI:

Recebeu salário ou aposentadoria .

ou . Obteve rendimentos de aluguéis ou outros tipos de rendimentos.

ou outros tipos de rendimentos. Vendeu algum bem de valor significativo.

Caso a soma de todas as receitas ultrapasse os limites da Receita Federal, a declaração se torna obrigatória.

Consequências de Não Declarar o IRPF

Não cumprir a obrigatoriedade de declarar o IRPF pode resultar em várias consequências, como:

⚠️ Multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

⚠️ CPF irregular, dificultando a obtenção de empréstimos, financiamentos e emissão de certidões.

⚠️ Risco de cair na malha fina, com possibilidade de cobrança retroativa.

Prazo para 2025

IRPF : 30 de maio de 2025.

: 30 de maio de 2025. DASN-SIMEI: 31 de maio de 2025.

DASN-SIMEI x IRPF: Não Confunda!

Muitos MEIs confundem as declarações DASN-SIMEI e IRPF. Entenda as diferenças:

DASN-SIMEI IRPF Declaração obrigatória para todos MEIs Só obrigatória se o MEI se enquadrar nos critérios da Receita Federal Relacionada ao faturamento do CNPJ Relacionada aos rendimentos pessoais do contribuinte Prazo: 31 de maio Prazo: 30 de maio Declaração anual do MEI Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física

Fique atento:

Mesmo que seu faturamento como MEI não atinja o limite, outros rendimentos podem exigir a declaração do IRPF.

Como Declarar Corretamente? (Passo a Passo)

1️⃣ Verifique se você se enquadra nos critérios da Receita Federal.

2️⃣ Separe todos os documentos necessários (extratos bancários, recibos, informes de rendimento).

3️⃣ Calcule o lucro tributável e isento do MEI.

4️⃣ Preencha o programa da Receita Federal para o IRPF corretamente.

